Аргентина отказалась от матча с Израилем

Аргентина: игры не будет. Фото AFP

Сборная Аргентины отказалась от проведения товарищеского матча с Израилем в Иерусалиме 9 июня, информирует Mundo Deportivo. Причиной стали угрозы со стороны представителей Палестины.

Ранее глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, если форвард примет участие в игре с Израилем.

Кроме того, группа палестинских фанатов устроила акцию возле базы аргентинской сборной в Барселоне. Они требовали отказаться от игры с Израилем.

Главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли, несмотря на отказ от этой встречи, хочет до начала чемпионата мира все же провести одну игру, которая, веротяно, пройдет в Барселоне.