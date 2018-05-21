Английские фанаты готовы устроить "третью мировую" на ЧМ-2018

Английские фанаты готовятся к противостояниям с российскими болельщиками во время чемпионата мира-2018 в России, сообщает Daily Star. По информации издания, несколько радикально настроенных британских группировок собираются приехать на мировое первенство, чтобы устроить хозяевам турнира "настоящий ад".

– Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать – этого не будет, – заявил английский фанат, решивший остаться анонимным. – Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет Третья мировая война. И Четвертая, Пятая, Шестая и даже Седьмая.

Забавно, что они думают, будто запугивают нас своими небольшими стычками в лесах. Они понятия не имеют о том, что их ждет. Они используют оружие – арматуру, ножи и биты. Нам же нужны только наши кулаки. Да, у нас есть несколько фанатов, которым запрещено посещать матчи на протяжении многих лет. Но у нас есть способ, как попасть в Россию без всяких проблем.

По его словам, фанаты "Миллуола", "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также объединения болельщиков с северо-востока намерены выступить "под одним флагом", чтобы добиться расплаты. При этом было болельщикам "Куинз Парк Рейнджерс" было отказано в участии в совместном предприятии из-за их взаимоотношений с фанатами "Вест Хэма".

– Мы будем биться только бок о бок с теми парнями, с которым сражаемся долгие годы, - продолжил фанат. - С теми, кому доверяем. Мы отправим к нашим полицейским обычных болельщиков с их семьями для того, чтобы они были в безопасности, потому что российская полиция не собирается заниматься этим. В России для них не будет такого понятия как защита. Туда отправятся больше 24 тысяч простых болельщиков. Они будут похожи на цыплят, которые идут на убой.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

Сборная Англии на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

На чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.

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