Английские фанаты готовы устроить "третью мировую" на ЧМ-2018

Английские фанаты готовятся к противостояниям с российскими болельщиками во время чемпионата мира-2018 в России, сообщает Daily Star. По информации издания, несколько радикально настроенных британских группировок собираются приехать на мировое первенство, чтобы устроить хозяевам турнира "настоящий ад".
– Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать – этого не будет, – заявил английский фанат, решивший остаться анонимным. – Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет Третья мировая война. И Четвертая, Пятая, Шестая и даже Седьмая.
Забавно, что они думают, будто запугивают нас своими небольшими стычками в лесах. Они понятия не имеют о том, что их ждет. Они используют оружие – арматуру, ножи и биты. Нам же нужны только наши кулаки. Да, у нас есть несколько фанатов, которым запрещено посещать матчи на протяжении многих лет. Но у нас есть способ, как попасть в Россию без всяких проблем.
По его словам, фанаты "Миллуола", "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также объединения болельщиков с северо-востока намерены выступить "под одним флагом", чтобы добиться расплаты. При этом было болельщикам "Куинз Парк Рейнджерс" было отказано в участии в совместном предприятии из-за их взаимоотношений с фанатами "Вест Хэма".
– Мы будем биться только бок о бок с теми парнями, с которым сражаемся долгие годы, - продолжил фанат. - С теми, кому доверяем. Мы отправим к нашим полицейским обычных болельщиков с их семьями для того, чтобы они были в безопасности, потому что российская полиция не собирается заниматься этим. В России для них не будет такого понятия как защита. Туда отправятся больше 24 тысяч простых болельщиков. Они будут похожи на цыплят, которые идут на убой.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.
Сборная Англии на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
На чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.
Все о чемпионате мира 2018 года – здесь //
ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Вест Хэм
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Миллуол
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- КПР
Бу-га-га!
В товарных накладных напутали.
22:40
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Так-то, медведок.))
22:40
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Так-то кинули Сержа. По цене медведей белок в Репино завезли. А он не понял. На белках кавалерия поскачет.
22:37
Thomas_Boy_
В Репино врагов встретит русская кавалерия - Сержи на медведях.
22:33
rotor23
СЭ бред напечатал-всё будет тип-топ!
22:32
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Так-то, Серёга уже действовать готовится. А ты тока лозунги кидаешь...
22:30
Бу-га-га!
Не тот ли аноним, коий ИгорьЯкличу про Денисова рассказал? Информированный источник, чо.
22:29
Thomas_Boy_
Ничего, агрессоры и враги России получат достойный отпор. С нами Путин и Христос. Мы всех победим.
22:28
ЗЮК:
Вы бы ещё слова алкаша из Саранска процитировали.
22:27
serzheo
Правильно Денисов сказал - полные дебилы.
22:26
sb1006
Ну всё. СЭ уже высказывания английского АНОНИМА размещает на своих страницах. Осталось дождаться репортажа из дурдома.
22:21
serzheo
Ну так мы в Репино уже давно мишек завезли. Не кормим их специально, вас ожидаем... Дорога в город будет перекрыта, на заливе временно базируются торпедные катера, дабы пресечь отход и добивать тех, кому повезет остаться на ногах, после мишек.
22:17
Крым наш!
Как в анекдоте: ты кто охотник или три.два.раз?
22:17
Vamphyri
Милости просим. Только яиц у вас, мелкобритов, не хватит, не скулить после драки. Во Франции расскулились, а там была не Россия. Тут вам сначала обычные мужики навешают, а потом ОМОН как следует добавит.
22:09
timchuk
Балаболки. Они конечно могут планы строить разные, но это слишком далеко от их дома, границы закрыты и у нас не Ницца. Ну разве что они в Калининград припрутся, в расчете что потом можно будет на машине уехать.
22:07
ЗЗ+
Бредятина какая-то. Или как всегда у СЭ проблемы с переводом. Какие леса? К каким "нашим" полицейским (в России??) они отправят обычных болельщиков?
22:05
П_о_в_а_р_
Рузгэ быдло, просвещённая европа идёт. Мы Британия и делаем что хотим... получили звиздюлей... Памажити, Путин использовал против культурных британских болельщиков 200 переодетых спецназовцев!!!
22:03
Veron80
Англичанам надо не болельщиков наших боятся, а русского ОМОНА))))))
22:01
баламошка
Ох уж эта демократическая рабовладельческая Европа)
21:57