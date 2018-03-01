12:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Хулиганы во время ЧМ-2018 не попадут на стадионы"

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Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время операционного визита ФИФА на стадион "Фишт" отметил, что на матчи чемпионата мира не попадут хулиганы.

– Стадион в Сочи опытный. Он полностью готов к проведению матчей чемпионата мира. Определенные изменения будут, как и было запланировано: мы должны расширить пресс-центр и переделать спортивную зону, но, в целом, стадион в прекрасном состоянии.

– Какие принимаются меры, чтобы не допустить хулиганов на стадионы?

– Меры принимаются достаточно обширные. У нас есть концепция безопасности, которая была частично реализована на Кубке конфедераций. Все задействованные правоохранительные органы знают свои маневры. Те, кому доступ на стадионы запрещен, не попадут на них.

– Почему оргкомитет не устраивает общее празднование 100 дней до чемпионата мира, как было перед кубком конфедераций?

– Праздновать будем, когда проведем. Мы готовим свои активности, вы их увидите в интернете, охват будет большой. Что касается мероприятий, то активности будут. Ждите 6 марта (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Xen1um

SS-1525-Sergey, да, и это хорошо, т.к. твоей рожи там не будет, свинтус.

14:38

SS-1525-Sergey

Т.е. всем поросятам вход закрыт будет?

13:15

Dr Death

Да много кто не попадет на чм, непонятно для кого он.

12:25

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