Алексей Сорокин: "Хулиганы во время ЧМ-2018 не попадут на стадионы"

Председатель и генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин во время операционного визита ФИФА на стадион "Фишт" отметил, что на матчи чемпионата мира не попадут хулиганы.

– Стадион в Сочи опытный. Он полностью готов к проведению матчей чемпионата мира. Определенные изменения будут, как и было запланировано: мы должны расширить пресс-центр и переделать спортивную зону, но, в целом, стадион в прекрасном состоянии.

– Какие принимаются меры, чтобы не допустить хулиганов на стадионы?

– Меры принимаются достаточно обширные. У нас есть концепция безопасности, которая была частично реализована на Кубке конфедераций. Все задействованные правоохранительные органы знают свои маневры. Те, кому доступ на стадионы запрещен, не попадут на них.

– Почему оргкомитет не устраивает общее празднование 100 дней до чемпионата мира, как было перед кубком конфедераций?

– Праздновать будем, когда проведем. Мы готовим свои активности, вы их увидите в интернете, охват будет большой. Что касается мероприятий, то активности будут. Ждите 6 марта (Гоша ЧЕРНОВ)