Алексей Сорокин: "ФИФА не имеет вопросов по готовности Москвы к чемпионату мира"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что ФИФА не имеет вопросов по готовности Москвы к проведению чемпионата мира по футболу. Также он отметил, что с 1 по 3 марта пройдет еще один инспекционный визит ФИФА, в рамках которого посетят стадионы в Ростове, Сочи и Казани.

– С 1 по 3 марта в рамках инспекционного визита посетим стадионы в Ростове, Сочи и Казане, – сказал Сорокин. – В таком составе мы собираемся, наверное, в последний раз. Дальше будет идти индивидуальная работа, но визиты ФИФА будут продолжать. Мы считаем, что Москва готова к приему гостей чемпионата мира. Вложены большие усилия. У ФИФА по Москве нет вопросов. (Павел ГУРЕВИЧ)