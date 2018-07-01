Александр Мостовой: "Отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к ЧМ-2018"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что вылет из чемпионата мира-2018 Аргентины и Португалии, в которых выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду, не скажется на интересе к турниру со стороны болельщиков.
- Два лучших футболиста мира, к сожалению, поехали домой, но когда-то это должно было произойти, - отметил Мостовой. - Турнир не потеряет интерес со стороны болельщиков из-за их отъезда. Это футбол - великие игроки уходят, а на их место приходят новые.
Накануне аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира проиграли Франции (3:4), португальцы уступили Уругваю (1:2).
Почему вылет Месси и Роналду – это прекрасно //
Карикутура: Пеле и Марадона поджаривают на костре козлов Роналду и Месси //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Александр Мостовой
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)