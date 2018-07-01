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Александр Мостовой: "Отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к ЧМ-2018"

Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Лионель МЕССИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение, что вылет из чемпионата мира-2018 Аргентины и Португалии, в которых выступают Лионель Месси и Криштиану Роналду, не скажется на интересе к турниру со стороны болельщиков.

- Два лучших футболиста мира, к сожалению, поехали домой, но когда-то это должно было произойти, - отметил Мостовой. - Турнир не потеряет интерес со стороны болельщиков из-за их отъезда. Это футбол - великие игроки уходят, а на их место приходят новые.

Накануне аргентинцы в матче 1/8 финала чемпионата мира проиграли Франции (3:4), португальцы уступили Уругваю (1:2). 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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