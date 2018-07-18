17:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алан Дзагоев: "Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался"


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал о совещании перед серией пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти 3:4). Хавбек сказал, что не хотел бить пенальти, но вынужден был вызваться из-за усталости партнеров по команде. Дзагоев бил вторым и реализовал удар.

- Когда игра закончилась, не хотел бить пенальти, потому что был не уверен, - сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной. - Такое редко бывает, я обычно всегда иду бить. Была некая неуверенность. Но когда мы собрались, я посмотрел: мало кто пойдет бить. Зобнин устал - всю игру играл, Кутепов, Далер Кузяев. Все шло к тому, что надо бить. 

Первым вызвался Смол (Смолов) бить пенальти, потом Сережа (Игнашевич) сказал. Ну и я поднял руку. Когда шел бить, был мандраж. Плюс мы не забили первый пенальти, они забили. Когда уже мяч поставил, отхожу, еще была какая-то неуверенность. Отошел, раз! (выдыхает) - и полное спокойствие было. 

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https://www.youtube.com/watch?v=o4c9UNobUEg

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