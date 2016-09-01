Звезды футбола и волонтеры рассказали школьникам о ЧМ-2018 на общероссийском "Футбольном уроке"

В первый день школьных занятий после летних каникул звезды футбола и волонтеры поделились своим опытом и ожиданиями от ЧМ-2018 в России с учениками общеобразовательных школ во всех 11 городах - организаторах ЧМ-2018. "Футбольный урок" был посвящен чемпионату мира, Кубку конфедераций-2017 и популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета "Россия-2018".

В День знаний в гости к школьникам пришли футболисты клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), послы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – выдающиеся спортсмены, деятели культуры и искусства, а также руководители регионов проведения турнира. Акцию оргкомитета также поддержали администрации городов и регионов проведения турнира, волонтерские центры ЧМ-2018, а также компания аdidas: школы получили в подарок от звездных гостей мячи с их автографами.



"Хочу поздравить вас с первым днем учебы и пожелать хорошего учебного года, желаю вам побольше радовать учителей и родителей, – сказал игрок ФК "Локомотив" (Москва) Алан Касаев, который также выразил надежду, что ему удастся выступить на предстоящем чемпионате мира. – Мы все с нетерпением ждем ЧМ-2018, который должен стать большим праздником. Он даст нам возможность развивать города, в которых пройдут матчи турнира".



Игроки московских "Спартака" (Артем Ребров и Сергей Песьяков) и "Локомотива" (Алан Касаев и Артем Галаджан) побывали в двух других столичных школах, где стали гостями "Футбольного урока", ответили на вопросы ребят и сфотографировались с ними на память.



"Урок мне очень понравился, много интересной информации, о стадионах и об организации чемпионата мира в целом, – рассказал 11-классник Никита Злобин из Экономического лицея при РЭУ имени Плеханова. – Я не особо увлекаюсь футболом, но много интересных деталей узнал – и о чемпионате мира, и о Кубке конфедераций. Надеюсь, мне удастся сходить на матчи КК-2017 и ЧМ-2018".



"Это первый опыт моего участия в таком уроке, мне очень понравилось, надеюсь, ребятам тоже, – отметил голкипер московского "Спартака" Артем Ребров. – Мне кажется, нужно проводить больше подобных мероприятий в школах, чтобы рассказывать детям, что чемпионат мира по футболу в России совсем скоро, что это будет классно и здорово!"



"Было радостно видеть заинтересованные лица ребят. Идея этого проекта – рассказать в День знаний о чемпионате мира по футболу и Кубке конфедераций, которые пройдут в нашей стране совсем скоро, о наследии этих турниров для России, – отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, к которому во время урока в одной из московских школ присоединился посол ЧМ-2018 Алексей Смертин. – Кроме того, футбол помогает развить качества и ценности, которые прививает школа: взаимное уважение, здоровый образ жизни, принципы честной игры".



А в некоторых городах - организаторах ЧМ-2018 мероприятия "Футбольного урока" даже вышли за территорию школ. Например, в Екатеринбурге состоялся футбольный матч-вызов 11 игроков ФК "Урал" против 200 школьников, который может войти в Книгу рекордов России. В Самарском спортивном лицее мастер-класс провел игрок ФК "Крылья Советов" Ибрагим Цаллагов, и желающие попробовали свои силы в конкурсе пенальтистов.



В Санкт-Петербурге "Футбольный урок" посетили нападающий ФК "Зенит" Александр Кержаков и директор академии "Зенита" Владимир Казаченок, в Казани – посол города-организатора, вратарь местного "Рубина" Сергей Рыжиков и мэр города Ильсур Метшин, в Саранске – футболисты ФК "Мордовия" и главный тренер команды, посол Нижнего Новгорода как города - организатора ЧМ-2018 Дмитрий Черышев.



"Футбольный урок" – проект оргкомитета "Россия-2018", который реализуется при участии волонтерских центров чемпионата мира. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола вокруг интереса к чемпионату мира и Кубку конфедераций FIFA 2017, - говорится в сообщении.