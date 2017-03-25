Владимир Вайсс: "Я не могу выйти вместо игроков сборной Грузии и реализовывать голевые моменты"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс-старший после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии (1:3) посетовал на плохую реализацию моментов. Специалист подчеркнул, что команда регулярно допускает одни и те же ошибки.

– К сожалению, история повторилась: у нас есть моменты, мы их не используем, допускаем индивидуальные ошибки и проигрываем, – цитирует Worldsport Вайсса. – Сербия продемонстрировала свой класс: три момента – три гола. Некоторые наши футболисты не сыграли на должном уровне. С такой игрой невозможно добиться успеха.

Мое будущее? Этот вопрос решит руководство грузинской федерации футбола. Это футбол, здесь все решает результат. По нему судят руководители и болельщики. Я не из тех людей, которые перекладывают вину на других или сходят с дистанции не доделав работу. Но я хочу сказать, что не могу выйти на поле и реализовывать за игроков имеющиеся моменты. Кроме того, в минувшей игре не было трех наших ведущих футболистов.