Виталий Мутко: "Проблема ФИФА с поиском спонсоров связана с обвинениями в коррупции"

Вице-премьер Виталий Мутко уверен, что проблема Международной федерации футбола (ФИФА) с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее сообщалось, что у организации возникли сложности с поиском инвесторов для проведения чемпионата мира-2018 в России.

- ФИФА сталкивается с проблемой поиска спонсоров не для чемпионата мира 2018 года, а в принципе, - сказал Мутко. - Это связано с тем, что была большая атака на ФИФА, их обвиняли в коррупции. Они сами себя погубили, понесли колоссальные имиджевые потери. УЕФА таких проблем не испытывает.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.