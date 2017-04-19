Васин считает, что Файзулин может попасть в сборную России на ЧМ-2018

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил мнение, что его бывший партнер по "Спартаку" из Нальчика Виктор Файзулин способен восстановиться после травмы и вернуться на поле. Хавбек "Зенита", сыгравший 24 матча за сборную России, последний раз выходил на поле в сентябре 2015 года.

– Файзулин отлично держится, – цитируют "Известия" Файзулина. – Он большой молодец, не падает духом. Да и с точки зрения физической подготовки вопросов к нему нет. Мы вместе с ним отдыхали зимой в Сингапуре. У него ни грамма лишнего веса, он постоянно занимается и работает в разы больше, чем любой здоровый футболист. Он верит, что после очередной операции сумеет вернуться на поле. Мы все в это верим.

– А верите в недавнее заявление Файзулина, что его можно ждать в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года?

– В футболе все может поменяться в один момент. Несколько удачных игр, пара голов – и тебя уже заметили. А если Файзулин восстановится и начнет играть за "Зенит", то он автоматически станет одним из кандидатов в сборную. Тут все упирается в здоровье – если он восстановится, то я считаю реальным увидеть его в составе национальной команды на чемпионате мира.