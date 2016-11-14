Томас Мюллер: "Не вижу смысла в матчах с командами уровня Сан-Марино"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Сан-Марино (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что подобные игры не имеют ничего общего с профессиональным футболом. По его словам, в таких встречах игроки рискуют получить травму.

- Матчи с такими командами, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом, - приводит Corriere dello Sport слова Мюллера. - Я не вижу смысла в подобных играх, особенно если брать во внимание напряженный график. Понимаю, что им приятно выйти на поле с чемпионами мира. Также мне понятно, что мы можем защитить это звание только благодаря усердной работе. Но такие матчи приводят только к неоправданному риску.