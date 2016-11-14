Томас Мюллер: "Не вижу смысла в матчах с командами уровня Сан-Марино"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Сан-Марино (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что подобные игры не имеют ничего общего с профессиональным футболом. По его словам, в таких встречах игроки рискуют получить травму.
- Матчи с такими командами, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом, - приводит Corriere dello Sport слова Мюллера. - Я не вижу смысла в подобных играх, особенно если брать во внимание напряженный график. Понимаю, что им приятно выйти на поле с чемпионами мира. Также мне понятно, что мы можем защитить это звание только благодаря усердной работе. Но такие матчи приводят только к неоправданному риску.
Xenosag
Согласен, давно пора сделать резервацию для карликов! Почти во всех видах спорта есть подобные турниры слабачков, но только футболисты играют с откровенными дворовыми командами. Что-то я не вижу подобного ни в хоккее, ни в волейболе, ни в баскетболе, где ещё есть подобный треш? Дать им одну путёвку в элиту по итогам отбора и пусть борются за неё, хоть какой-то спортивный принцип появится. Или может за несколько десятилетий кто-то из карликов вдруг перестал быть карликом? Никогда они не станут играть лучше, если не будет спортивного принципа для них.
13:42
Flamenco
Томас! только не говори об этом Кристине, она заплачет))
13:40