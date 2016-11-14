13:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Томас Мюллер: "Не вижу смысла в матчах с командами уровня Сан-Марино"

0
0
0
2

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Сан-Марино (8:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 подчеркнул, что подобные игры не имеют ничего общего с профессиональным футболом. По его словам, в таких встречах игроки рискуют получить травму.

- Матчи с такими командами, как Сан-Марино, не имеют ничего общего с профессиональным футболом, - приводит Corriere dello Sport слова Мюллера. - Я не вижу смысла в подобных играх, особенно если брать во внимание напряженный график. Понимаю, что им приятно выйти на поле с чемпионами мира. Также мне понятно, что мы можем защитить это звание только благодаря усердной работе. Но такие матчи приводят только к неоправданному риску.

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Xenosag

Согласен, давно пора сделать резервацию для карликов! Почти во всех видах спорта есть подобные турниры слабачков, но только футболисты играют с откровенными дворовыми командами. Что-то я не вижу подобного ни в хоккее, ни в волейболе, ни в баскетболе, где ещё есть подобный треш? Дать им одну путёвку в элиту по итогам отбора и пусть борются за неё, хоть какой-то спортивный принцип появится. Или может за несколько десятилетий кто-то из карликов вдруг перестал быть карликом? Никогда они не станут играть лучше, если не будет спортивного принципа для них.

13:42

Flamenco

Томас! только не говори об этом Кристине, она заплачет))

13:40

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ