Сборную Голландии впервые за 39 лет может возглавить иностранец

Директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо сообщил, что пост главного тренера сборной может занять иностранный специалист. После поражения в отборочном турнире ЧМ-2018 против Болгарии (0:2) в отставку был отправлен Данни Блинд.

- Нам нужно определиться с тренером к лету, - цитирует vi.nl ван Брекелена. - Нам нужен тренер, который поможет двигаться вперед. Им может стать Куман, но он занят в клубе. Не исключено, что сборную возглавит иностранец.

Последним иностранцем, возглавлявшим сборную Голландии, был австриец Эрнст Хаппель, работавший с ней с 1977 по 1978 год и добравшийся до финала ЧМ-1978. После него с командой работали только местные специалисты.