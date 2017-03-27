10:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборную Голландии впервые за 39 лет может возглавить иностранец

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Директор Королевского футбольного союза Голландии Жан-Поль Декоссо сообщил, что пост главного тренера сборной может занять иностранный специалист. После поражения в отборочном турнире ЧМ-2018 против Болгарии (0:2) в отставку был отправлен Данни Блинд

- Нам нужно определиться с тренером к лету, - цитирует vi.nl ван Брекелена. - Нам нужен тренер, который поможет двигаться вперед. Им может стать Куман, но он занят в клубе. Не исключено, что сборную возглавит иностранец.

Последним иностранцем, возглавлявшим сборную Голландии, был австриец Эрнст Хаппель, работавший с ней с 1977 по 1978 год и добравшийся до финала ЧМ-1978. После него с командой работали только местные специалисты.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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cvetal

А мы ноем, в России нет футболистов, в футбол играть не кому. Вон пожалуйста в Голландии с футболом "швах", футболисты то есть, результата нет. А это, к слову,чемпионы и неоднократные призеры чемпионатов мира и Европы.

10:29

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