10:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Модель Playboy снялась в откровенной фотосессии в форме сборной России (18+)

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Бразильская модель Сьюзи Кортес снялась в откровенной фотосессии, посвященной раскрутке чемпионата мира-2018. Приурочена фотосессия была к выбору талисмана турнира, которым стал волк по кличке Забивака. Кортес, которая в 2015 году была признана обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии, на снимках запечатлена в форме сборной России. 

Британский таблоид The Sun пошутил на эту тему, упомянув, что русское написание слова "волк" схоже с английским "bonk", жаргонный вариант словосочетания "заниматься сексом".

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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США - лучшая страна в мире!

А то, что у нее самые красивые ягодицы, означает, что сборная России будет в ж...?

11:17

Andre_Saratov

Порнофильм к открытию ЧМ в России тоже выйдет? Где я еще могу узнать спортивные новости?

11:14

Levbereg

А вообще любопытны и часто смешны подобные словесные пересечения. Ихнее слово "закрыто" ( CLOSED)тоже у нас кое-что обозначает. А новость как раз для СЭ. Просто классно.

11:07

shms

Британский таблоид The Sun пошутил на эту тему, упомянув, что русское написание слова "волк" схоже с английским "bonk", жаргонный вариант словосочетания "заниматься сексом"... Вот bonk и будут с нашей сборной на ЧМ-18

10:53

Паренек с Урала

И что дальше? Это желтая новость для кого?

10:52

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