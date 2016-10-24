Модель Playboy снялась в откровенной фотосессии в форме сборной России (18+)

Бразильская модель Сьюзи Кортес снялась в откровенной фотосессии, посвященной раскрутке чемпионата мира-2018. Приурочена фотосессия была к выбору талисмана турнира, которым стал волк по кличке Забивака. Кортес, которая в 2015 году была признана обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии, на снимках запечатлена в форме сборной России.

Британский таблоид The Sun пошутил на эту тему, упомянув, что русское написание слова "волк" схоже с английским "bonk", жаргонный вариант словосочетания "заниматься сексом".

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.