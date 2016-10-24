Модель Playboy снялась в откровенной фотосессии в форме сборной России (18+)

Бразильская модель Сьюзи Кортес снялась в откровенной фотосессии, посвященной раскрутке чемпионата мира-2018. Приурочена фотосессия была к выбору талисмана турнира, которым стал волк по кличке Забивака. Кортес, которая в 2015 году была признана обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии, на снимках запечатлена в форме сборной России.
Британский таблоид The Sun пошутил на эту тему, упомянув, что русское написание слова "волк" схоже с английским "bonk", жаргонный вариант словосочетания "заниматься сексом".
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
World Cup 2018: Miss BumBum Suzy Cortez poses in steamy photo shoot to celebrate Bonk the cheeky wolf being ... -… https://t.co/Il0tYKu1AR pic.twitter.com/3GVmLU2hPZ– Oliver Andersen (@OliverAndersen3) 23 октября 2016 г.
США - лучшая страна в мире!
А то, что у нее самые красивые ягодицы, означает, что сборная России будет в ж...?
11:17
Andre_Saratov
Порнофильм к открытию ЧМ в России тоже выйдет? Где я еще могу узнать спортивные новости?
11:14
Levbereg
А вообще любопытны и часто смешны подобные словесные пересечения. Ихнее слово "закрыто" ( CLOSED)тоже у нас кое-что обозначает. А новость как раз для СЭ. Просто классно.
11:07
shms
Британский таблоид The Sun пошутил на эту тему, упомянув, что русское написание слова "волк" схоже с английским "bonk", жаргонный вариант словосочетания "заниматься сексом"... Вот bonk и будут с нашей сборной на ЧМ-18
10:53
Паренек с Урала
И что дальше? Это желтая новость для кого?
10:52