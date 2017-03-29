МИД Германии: в Берлине нет дискуссии о бойкоте чемпионата мира

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер отметил, что в немецкой политике нет широкой дискуссии на тему бойкота чемпионата мира в России. По его словам, необходимо по возможности отделять спорт от политики.

​Ранее в немецких СМИ появились сообщения, что немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира-2018.

При этом уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

– Что касается темы футбола, то есть хорошая практика – по возможности отделять спорт от политики, – цитирует "Р-Спорт" Шефера. – Нет признаков широкой дискуссии в Берлине, в немецкой политике относительно бойкота ЧМ-2018 в России.

Виталий Мутко: "Есть много политиков, которые желают что-то отнять у России. это понятно, это мы знаем" // СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России