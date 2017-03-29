12:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Виталий Мутко: "Есть много политиков, которые желают что-то отнять у России. Это понятно, это мы знаем"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что России не стоит беспокоиться из-за предложений немецких политиков бойкотировать чемпионат мира в 2018 году. По его словам, страна готовится к турниру со всей ответственностью. 

- Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем, - цитирует Мутко "Интерфакс". - Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего - мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее, - это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем.

СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/555859

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КОММЕНТАРИИ (1)
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стс911

тупее мест для строительства стадионов не придумаешь, клоун.

12:29

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