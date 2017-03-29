Виталий Мутко: "Есть много политиков, которые желают что-то отнять у России. Это понятно, это мы знаем"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что России не стоит беспокоиться из-за предложений немецких политиков бойкотировать чемпионат мира в 2018 году. По его словам, страна готовится к турниру со всей ответственностью.

- Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем, - цитирует Мутко "Интерфакс". - Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего - мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее, - это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем.

СМИ: в Германии снова говорят о возможном бойкоте чемпионата мира в России