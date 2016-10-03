"Манчестер Юнайтед" попросил не вызывать Мхитаряна в сборную Армении

Федерация футбола Армении получила письмо от "Манчестер Юнайтед" с просьбой не вызывать полузащитника Генриха Мхитаряна в состав сборной на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Румынией и Польшей. Ранее хавбек получил травму бедра в товарищеской встрече с Чехией (0:3).

Текст письма, опубликованного на официальном сайте ФФА:

Мхитарян все еще продолжает восстанавливаться от травмы левого бедра, которую он получил в прошлом месяце, выступая за "Манчестер Юнайтед". Несмотря на то что за последнюю неделю у него был зафиксирован существенный прогресс, он еще не готов тренироваться без ограничений или играть на конкурентной основе. Мы были бы признательны, если бы ему было дано разрешение не принимать участия в предстоящих матчах сборной Армении, чтобы остаться в Манчестере и завершить процесс реабилитации.