Генсек ФИФА надеется, что в вопросе телеправ на чемпионат мира-2018 будет найден компромисс

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура выразила надежду на то, что в вопросе продажи российским компаниям телевизионных прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года будет найден компромисс.

Ранее сообщалось, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов - цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

- Не секрет, что мы находимся в стадии ежедневных переговоров. Большего я сказать не могу, но надеюсь, что мы найдем компромисс, - приводит ТАСС слова Самуры. - Главное, чтобы болельщики получили возможность наблюдать за трансляциями матчей.

ФИФА необходимы доходы от продажи телеправ, потом эти средства будут направлены на развитие футбола. Кроме того, это поможет нам выполнить наши финансовые обязательства перед оргкомитетом. Каждый цент будет потрачен максимально профессионально, прозрачно и в интересах футбола.