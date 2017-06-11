Федерации футбола Латвии грозит штраф за ребенка, выбежавшего на поле и обнявшего Роналду

Президент федерации футбола Латвии Гунтис Индриксонс сообщил, что его организации грозит штраф за инцидент в матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Латвии и Португалии (0:3). После очередной атаки португальцев на поле выбежал мальчик Оливер, который подбежал к нападающему Криштиану Роналду, чтобы обнять игрока.

- Это ненормально, это неправильно, - приводит Postimees слова Индриксонса. - Случившееся дает еще один повод задуматься, каким является главный стадион страны. Такие игры, как матч с Португалией, должны проходить на новом стадионе. Я думаю, что там подобные недоразумения не случились бы.