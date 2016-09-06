Элиша Леви: "Никогда не видел такую обороняющуюся сборную Италии"

Главный тренер сборной Израиля Элиша Леви остался доволен игрой своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии (1:3), несмотря на поражение. Также он признался, что никогда не видел такого оборонительного футбола в исполнении итальянцев.

- Можем отметить некоторые позитивные моменты, - цитирует Football Italia Леви. - Итальянцы забивали при каждом удобном моменте, которые имели. Фанаты были фантастическими с начала и до конца. Забитый нами гол добавил нам импульс, который мог бы помочь одержать победу. К сожалению, как это часто бывает в футболе, когда команда играет в атакующий футбол, то рискует пропустить сама. Несмотря на результат, я доволен. Я никогда не видел в своей жизни, чтобы Италия играла в такой оборонительный футбол.