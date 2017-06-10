Джимми Дурмаз: "Победа над Францией - это фантастика"

Полузащитник сборной Швеции Джимми Дурмаз выразил радость по поводу победы над Францией (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Победу шведам принес гол Олы Тойвонена после ошибки Юго Ллориса.

– Я могу лишь сказать, что это фантастика, – цитирует AFP Дурмаза, который забил первый мяч шведов. – Победить такого соперника – это всегда что-то особенное. Когда я забил, был очень счастлив. Мы должны наслаждаться победой. Наша команда хорошо подготовилась, мы знали, чего ждать от противника. Старались играть быстро, переводить мяч. Болельщики помогали, и нам было легко атаковать даже в самом конце матча.

Трансляция матча Швеция - Франция