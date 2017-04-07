Давор Шукер: "Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира"

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер уверен, что Россия на высоком уровне организует и проведет чемпионат мира 2018 года. Год назад РФС и Хорватский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

– В России великолепная инфраструктура, отличная атмосфера вокруг футбола. Уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира, – цитирует ТАСС Шукера. – С точки зрения организации у вас все в порядке, теперь все будет зависеть от того, как выступит сборная.

С нетерпением жду Кубка конфедераций в этом июне. Думаю, оба турнира будут проведены на высочайшем уровне.

У нас отличные отношения с РФС, Виталий Мутко – мой хороший друг. Естественно, мы ведем диалог, в том числе и о проведении товарищеского матча. Думаю, рано или поздно он состоится, но на данный момент никакой конкретики по этому вопросу нет.