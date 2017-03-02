03:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Британский парламент предостерег правительство от бойкота чемпионата мира-2018

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Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил доклад, в котором рекомендовал властям Великобритании не рассматривать идею бойкота чемпионата мира-2018 в России, сообщает ТАСС. По мнению комитета, МИД Великобритании должен использовать первенство для налаживания отношений между Лондоном и Московой.

"МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений", - говорится в 74-страничном документе.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4063640

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