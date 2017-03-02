Британский парламент предостерег правительство от бойкота чемпионата мира-2018

Комитет по международным делам Палаты общин британского парламента выпустил доклад, в котором рекомендовал властям Великобритании не рассматривать идею бойкота чемпионата мира-2018 в России, сообщает ТАСС. По мнению комитета, МИД Великобритании должен использовать первенство для налаживания отношений между Лондоном и Московой.

"МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений", - говорится в 74-страничном документе.