13:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Алексей Сорокин:
"На "Крестовском" пройдут три тестовых матча – игры "Зенита" в РФПЛ"

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что на стадионе в Санкт-Петербурге пройдут три тестовых матча перед Кубком конфедераций-2017. По его словам, это будут игры "Зенита" в чемпионате России в апреле и мае, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– На арене "Спартака" и в Казани пройдут два тестовых матча. В Петербурге – три. Это будут матчи "Зенита" в чемпионате в апреле и мае, – сказал Сорокин.

Сегодня совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.

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