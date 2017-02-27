Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что на стадионе в Санкт-Петербурге пройдут три тестовых матча перед Кубком конфедераций-2017. По его словам, это будут игры "Зенита" в чемпионате России в апреле и мае, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– На арене "Спартака" и в Казани пройдут два тестовых матча. В Петербурге – три. Это будут матчи "Зенита" в чемпионате в апреле и мае, – сказал Сорокин.

Сегодня совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.