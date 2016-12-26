12:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Александр Мирзоян: "Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России"

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Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. Он отметил, что арена станет гордостью России.

– Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле, – сказал Мирзоян. – Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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triumfator

Всё вылизал

13:41

СереХа

Ахахахахахахах.

13:32

Новоуепинни

Горжусь Мирзояном, гордостью России

13:31

ЗОО фактов о Зените

Факт №6: Вся страна гордится стадионом Зенита. Особенную гордость жители России испытывают за огромную стоимость строительства: Запад не может себе такое позволить, а мы можем!

13:26

эстонский армеец

Это он с горя так говорит - такой "распил" заканчивается!!!

13:09

sportbeer

Взрослый вроде человек, и такой бред несёт. Это памятник коррупции на века.

13:06

Gordon

Это стыд и позор, а не гордость.

13:03

WildCat-2k

О дааа! Тут есть чем гордиться!!!! Такие суммы вряд ли кто еще потратит! Думаю даже в Эмиратах на это не способны!

12:55

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