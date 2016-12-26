Александр Мирзоян: "Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России"

Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. Он отметил, что арена станет гордостью России.
– Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле, – сказал Мирзоян. – Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России. (Сергей АСТАХОВ)
triumfator
Всё вылизал
13:41
СереХа
Ахахахахахахах.
13:32
Новоуепинни
Горжусь Мирзояном, гордостью России
13:31
ЗОО фактов о Зените
Факт №6: Вся страна гордится стадионом Зенита. Особенную гордость жители России испытывают за огромную стоимость строительства: Запад не может себе такое позволить, а мы можем!
13:26
эстонский армеец
Это он с горя так говорит - такой "распил" заканчивается!!!
13:09
sportbeer
Взрослый вроде человек, и такой бред несёт. Это памятник коррупции на века.
13:06
Gordon
Это стыд и позор, а не гордость.
13:03
WildCat-2k
О дааа! Тут есть чем гордиться!!!! Такие суммы вряд ли кто еще потратит! Думаю даже в Эмиратах на это не способны!
12:55