Александр Мирзоян: "Стадион в Санкт-Петербурге – гордость России"

Советник президента РФС и президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян рад, что строительство стадиона в Санкт-Петербурге подошло к концу. Он отметил, что арена станет гордостью России.

– Рад, что строительство стадиона подошло к завершению. Нам обещали великолепную арену и прекрасное поле, – сказал Мирзоян. – Люди хорошо поработали, были, правда, заминки, которые сопровождают любой строительство. Теперь стадион в Санкт-Петербурге, как и другие арены к чемпионату мира, являются гордостью России. (Сергей АСТАХОВ)

Санкт-Петербург: построили! //

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