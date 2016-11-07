Александр Хацкевич: "После матча с "Атлетико" Калачев четко сказал, что не сможет помочь сборной"

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич отметил, что не вызвал защитника "Ростова" Тимофея Калачева из-за его проблем со здоровьем. 9 ноября команда проведет товарищеский матч против сборной Греции, а 13 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Болгарией.

- Могут быть изменения в составе сборной в промежутке между матчами в Греции и Болгарии?

- Теоретически – могут, да и практически тоже, - приводит "Прессбол" слова Хацкевича. - Не исключено, что в Болгарию кто-то сможет к нам долететь. Но, надеюсь, в этом не будет необходимости.

- Задаю этот вопрос, имея в виду в первую очередь Калачева.

- Мне по-прежнему нечего добавить к тому, что я сказал. У меня есть мнение, но озвучу его позже. Что до общения с Тимофеем, последний раз с ним разговаривал после игры с "Атлетико".

- Вообще, у вас нет проблем со связью с Тимофеем или другими футболистами?

- Никаких. Если он не берет трубку, то всегда перезванивает. После игры в Мадриде Тимофей прислал смс, что не может до меня дозвониться и, когда приземлится в Ростове, наберет. Так и сделал. Мы пообщались. То же самое касается других игроков, со всеми у нас налажен контакт.

- А почему не общались с Калачевым после игры с "Арсеналом", которую он провел полностью?

- В этом не было необходимости, поскольку после "Атлетико" он мне четко сказал, что не сможет в ближайших играх помочь сборной. Мы обговорили между собой некоторые вопросы, в том числе те, которые в прессу не выносим. Относительно причин, например. Тима сказал: зачем я буду приезжать и занимать чье-то место, пусть вызовут другого человека, который будет готов на сто процентов. Калачев мне гарантий, что будет готов на сто процентов к этим играм, дать не смог.