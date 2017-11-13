Алан Дзагоев: "Надеюсь, получится осуществить мечту поиграть за границей"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что возраст может помешать ему сыграть в одном из иностранных чемпионатов. Хавбек подтвердил, что у него есть амбиции проверить свои силы за рубежом.

Алан Дзагоев: "Не хотел бы ехать в первую английскую лигу"

Ранее хавбек в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что если не получит предложений о переезде из России после чемпионата мира 2018 года, то перестанет думать о переезде в Европу. Также он сказал, что в ЦСКА не поступало ни одного предложения.

- Есть ли у вас желание играть за рубежом? - спросили Дзагоева на пресс-конференции перед товарищеским матчем сборных России и Испании в Санкт-Петербурге.

- Амбиции есть. Не всегда все складывается так, как хочешь. Да и возраст... Впереди чемпионат мира. Надеюсь, получится осуществить мечту поиграть за границей. (Гоша ЧЕРНОВ)

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. За это время он принял участие в 314 матчах во всех клубных турнирах, забив 72 мяча, получив 51 желтую и 5 красных карточек.