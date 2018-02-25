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Гендиректор "Крыльев Советов": "Поле стадиона "Металлург" в Самаре будет готово к матчу со "Спартаком"


Генеральный директор "Крыльев Советов"  Виталий Шашков рассказал, что поле стадиона "Металлург" в Самаре будет готово к игре 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Также он отметил, что на матче ожидается аншлаг, а болельщиков будут угощать бесплатным чаем.

Встреча 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет в Самаре 28 февраля, матч начнется в 17:30 по московскому времени.

– Продолжаем подготовку поля к матчу со "Спартаком", – сказал Шашков. – К нам приезжало уже две комиссии, скоро будет третья. Встреча точно пройдет в Самаре.

– Как комиссия оценило состояние поля?

– Все нормально. Газон в хорошем состоянии, к матчу будет готов.

– Много билетов еще остается в продаже?

– Потихоньку разбирают. Ожидаем аншлаг, хотелось бы. Люди в Самаре любят футбол.

– В день матча обещают минус 14. Планируете раздавать бесплатный чай болельщикам?

– Конечно, это все будет. Программу для болельщиков еще утверждаем. Но постараемся сделать так, чтобы людям было максимально комфортно на стадионе. (Павел ГУРЕВИЧ)

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