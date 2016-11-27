Зураб Циклаури: "Игроки "Крыльев" показали, что они мужики"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури отметил, что команда продемонстрировала характер в матче 15-го тура чемпионата России с "Томью" (3:0). По его словам, он думал о том, что встречу стоило перенести. Напомним, что сегодня стадион "Металлург" от снега очищали более 100 человек, также была задействована спецтехника.

– Какое впечатление от игры с "Томью"?

– Нам был необходим глоток свежего воздуха в эмоциональном плане. Тяжело от того, что долго не выигрывали. Мы считаем, что качество нашей команды и игроков на высоком уровне, а отсутствие очков давило. Сегодня ребята в атаке показали, на что способны "Крылья Советов".

– Погодные условия сильно повлияли?

– Лично я до игры думал о том, что матч нужно переносить. Ситуация была непростой, созидать на таком поле гораздо тяжелее, чем разрушать. Наши игроки проявили характер, показали, что они мужики. (Сергей АСТАХОВ)

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