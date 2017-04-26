Зоран Тошич: "Подходим к дерби со "Спартаком" с позитивными мыслями"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России порадовался, что его команда забила много мячей и при этом не пропустила.

– Сегодня у ЦСКА все получилось или есть моменты, которые нуждаются в доработке?

– У нас многое получалось, но самое главное, что забили столько мячей, – сказал Тошич. – Это первая большая победа в дерби в этом сезоне, и это хорошо. Могли забить и больше. Радует, что опять не пропустили.

– Дзагоев покинул поле из-за повреждения в первом тайме. Какие были разговоры в раздевалке в перерыве? Как Алан себя чувствует?

– Пока еще ничего не понятно. Думаю, это больше вопрос к доктору.

– С какими мыслями подходите к дерби со "Спартаком"?

– С позитивными. У нас в этой части сезоне нет ни одного поражения, так что команда набирает форму, играет хорошо. Конечно, встреча со "Спартаком" – особенная, и мы постараемся сделать все, чтобы победить, а потом посмотрим, что будет дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"