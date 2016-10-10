Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" районов смогут посещать домашние матчи армейцев со скидкой

Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц смогут посещать домашние матчи команды со скидкой, сообщает официальный сайт клуба. Скидка при покупке разовых билетов будет составлять 20 процентов при предъявлении паспорта с регистрацией.

Список улиц:

- Проезд Березовой Рощи,

- ул. Авиаконструктора Микояна,

- ул. Куусинена,

- 3-я Песчаная ул.,

- 2-я Песчаная ул.,

- Новопесчаная ул.,

- Чапаевский переулок.