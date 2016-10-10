17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" районов смогут посещать домашние матчи армейцев со скидкой

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Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц смогут посещать домашние матчи команды со скидкой, сообщает официальный сайт клуба. Скидка при покупке разовых билетов будет составлять 20 процентов при предъявлении паспорта с регистрацией.

Список улиц:

- Проезд Березовой Рощи,

- ул. Авиаконструктора Микояна,

- ул. Куусинена,

- 3-я Песчаная ул.,

- 2-я Песчаная ул.,

- Новопесчаная ул.,

- Чапаевский переулок.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/objavlenija/bankovskie-karty-prinimayutsya-k-oplate/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Armeec Moskow

Халзан, чурка, максимум на что способен ты-это нести чушь! Лучше проведи выставку ослов, в своём ауле и будь там единственным экспонатом!!!

19:06

nekonohiki

Всех коней переселить в тот район и возвести забор, чтобы людей не пугали.

19:06

Халзан

Только такая сволочь как гинер умудрился возвести свой конедром прямо посреди жилых домов! А зачем местным жителям эти скидки? когда к своему дому ни подойти ни подъехать? И правильно они требуют закрыть этот конедром! Максимум на что годится сие сооружение проводить там выставку кошек или собак!

18:48

Mark Krass

Лохматый, не лохмать бабушку))

18:24

Лохматый

Совсем с посещаемостью плохо, да?

18:12

Slim Taller

Это компенсация за причинённые неудобства - шум,изгаженные дворы и т.д

18:12

serzheo

Типа что б с балкона не смотрели))))) Напоминает втюхивание НТВ+)))) 300 000 народу купили, больше никому 200 лет ненадо))))

17:42

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