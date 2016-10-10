Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" районов смогут посещать домашние матчи армейцев со скидкой

Жители близлежащих к "Арене ЦСКА" улиц смогут посещать домашние матчи команды со скидкой, сообщает официальный сайт клуба. Скидка при покупке разовых билетов будет составлять 20 процентов при предъявлении паспорта с регистрацией.
Список улиц:
- Проезд Березовой Рощи,
- ул. Авиаконструктора Микояна,
- ул. Куусинена,
- 3-я Песчаная ул.,
- 2-я Песчаная ул.,
- Новопесчаная ул.,
- Чапаевский переулок.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/objavlenija/bankovskie-karty-prinimayutsya-k-oplate/
Armeec Moskow
Халзан, чурка, максимум на что способен ты-это нести чушь! Лучше проведи выставку ослов, в своём ауле и будь там единственным экспонатом!!!
19:06
nekonohiki
Всех коней переселить в тот район и возвести забор, чтобы людей не пугали.
19:06
Халзан
Только такая сволочь как гинер умудрился возвести свой конедром прямо посреди жилых домов! А зачем местным жителям эти скидки? когда к своему дому ни подойти ни подъехать? И правильно они требуют закрыть этот конедром! Максимум на что годится сие сооружение проводить там выставку кошек или собак!
18:48
Mark Krass
Лохматый, не лохмать бабушку))
18:24
Лохматый
Совсем с посещаемостью плохо, да?
18:12
Slim Taller
Это компенсация за причинённые неудобства - шум,изгаженные дворы и т.д
18:12
serzheo
Типа что б с балкона не смотрели))))) Напоминает втюхивание НТВ+)))) 300 000 народу купили, больше никому 200 лет ненадо))))
17:42