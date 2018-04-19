Жесткое заявление "Краснодара" о "деле Смолова"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС, который сегодня отклонил жалобу "быков" по поводу отмены дисквалификации форварда Федора Смолова.
Форвард был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.
- Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция, - говорит Хашиг. - Мы не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС. - Прим. "СЭ") в том, что был показан новый предмет разбирательства. Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции. Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого. По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном - чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему ВАР. Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат. (Сергей ЕГОРОВ)
kopot
А давайте обсудим матч цска-динамо Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал работу судейской бригады в матче 25-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Динамо» (1:2). В эпизоде с падением Мусы в штрафной «Динамо» стоило поставить пенальти Даешь переигровку,а то безобразие какое то, в одном мачте замалчивают не назначение пенальти,а другом стонут и рыдают ..) P.s. если кто не понял,это был сарказм.Ошибаются судьи везде.
23:09 19 апреля
Valdemarson
Да о чём речь, был же прецедент - Игорьку простили в 2009-м году. А сейчас что мешает? На словах все согласны, а на деле...
22:41 19 апреля
old grumbler
Только лозунги сплошные - побейте коней без Смолова.... Может хватит из игры военный подвиг делать, не надоело еще всем как в Москве богов из себя кеорчат....
22:28 19 апреля
old grumbler
А что вы ждали?????????????? Москва всегда с высока решает как холопов судить. Кто такой Галицкий и кто Гинер... Когда в интересах сборной дисквалификацию сокращали Москвичам в регламент не смотрели....
22:26 19 апреля
Lars Berger
При всём уважении к "Краснодару"... Зацепила формулировка о техническом прогрессе. Почему не пойти еще дальше и должность Хашига, например, не заменить роботом?! Почему? Нельзя ведь, мать его, плестись в конце...
22:22 19 апреля
Александр 7
Mark deFossen77.......Если бы не пять отданных очков на своём поле за последние месяцы не с самыми сильными командами при 20 тысячах зрителей на каждом матче при тягомотном футболе и под управлением физрука- алкоголика, которому безмерно доверял Галицкий....то не надо было и суету сейчас поднимать из -за "великой реаловской звезды" Феди...
22:20 19 апреля
вадим краснодар
да натянет Краснодар коней ..
22:14 19 апреля
sm.forever
Прибейте коней без Смолова, и утрите носы всем КДК, РФС, аппеляционному комитету и всем остальным
22:05 19 апреля
pushgun
Да глупость, но по регламенту именно так. За последние годы огромное количество карточек было ошибочно показано или не показано. Вспоминается матч 90-х Алания (Владикавказ) -Зенит весь матч это был один сплошной свисток в пользу Алании, штрафные назначались с любой точки и за всё!! А в концовке арбитр удалил вратаря Зенита. якобы за игру рукой вне пределах штрафной (хотя вратарь играл головой). И все это видели, и красную карточку не отменили. Я думаю, что арбитры делятся наваром с КДК и те их преступно прикрывают. В Италии бы всех посадили в тюрьму.
21:59 19 апреля
crazysun78
Надо жить по понятиям
21:53 19 апреля
stuart_parsley
Mark deFossen77 да быки подтвердили свою силу ранним вылетом из ле
21:51 19 апреля
stuart_parsley
Есть подозрение,что и три предыдущие карточки были с душком,Гинер специально подгадывал к 27 туру)))
21:50 19 апреля
stuart_parsley
Помнится Смолов блистал в первом круге, сколько он тогда наклепал ЦСКА?)))
21:48 19 апреля
GeoMaS
Ничего, злее будете
21:43 19 апреля
parafraz
Хашиг, браво!
21:23 19 апреля
Артур Pitersky
Молодцы!!!
21:04 19 апреля
Mark deFossen77
Андерсен 6111-у вас баллы и бонусы начисляются только за участия))),стыдоба одна! Ну а как вы этого участия достигаете все помнят по 2016 г.,когда в Ростове на Олимпе вас не было видно вообще и в "золотом" матче с Рубином чистый гол казанцев не засчитали,и нынче,когда Смолу влепили не за что дискву ,а Головкина ,там где нужно было удалить ,почему то простили.Хотя всем понятно почему.)))Поэтому кто бы советовал помалкивать,.только не болелы ЦСКА.
21:00 19 апреля
vassel
У кого есть возможность установить ВАР, пусть устанавливают. Даже если у других такой возможности нет!
20:57 19 апреля
Zico-wc
В общем на этом решении апелляционного комитета РФС футбол в стране можно официально закрыть, пока все люди принявшие такое решение не вымрут...
20:53 19 апреля
Андерсен 6111
Mark deFossen77! Тогда мочи в трубочку, чтоб не позориться!
20:52 19 апреля
гнус
собаки залаяли крылатая фраза надо федя надо
20:51 19 апреля
Mark deFossen77
У вас есть Бу-га-га! Вот с ним баллы и бонусы считайте! а еще КПД посчитайте от выступлений.)))
20:50 19 апреля
Андерсен 6111
Mark deFossen77, смотри на добытые баллы и бонусы! Или тебе ЭТО не интересно?
20:47 19 апреля
Андерсен 6111
Mark deFossen77, ты на баллы и бонусы посмотри! ))) Или тебе ЭТО не интересно? )))
20:46 19 апреля
Mark deFossen77
4 место в ЕК*
20:40 19 апреля
Mark deFossen77
че там смотреть .цска стабильно 4 место.)) исключения-2005 г. и 2018 г.
20:39 19 апреля
Андерсен 6111
Mark deFossen77, а ты статистику посмотри! И всё увидишь сам. )))
20:37 19 апреля
Mark deFossen77
Александр 7,так и писал бы свои посты два года назад,чего ты с таким запозданием то? Значит 2 г. назад Галицкий понимал,что его клуб не тянет ЛЧ. А кто сейчас из согаза тянет ЛЧ,если не Краснодар и Локо?
20:29 19 апреля
Mark deFossen77
Не Эксперт,ты прав в одном,что ты чувак и что вам давно уже нечего делать в ЕК.А вот ГВк совсем берегов не видит.В 2016 г. своими заявлениями народ смешил, кому нужно было в ЛЧ играть Зениту или Ростову.Теперь за Краснодар решает,нужна тому ЛЧ или нет.Быки сейчас на голову сильнее ЦСКА,и если бы,ГВК,как обычно не включил админресурс,плохи бы были ваши дела,ИМХО.
20:26 19 апреля
Не Эксперт
Wowchik, ты что ли меня учить будешь? Животное.
20:22 19 апреля