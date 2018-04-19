Жесткое заявление "Краснодара" о "деле Смолова"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал решение Апелляционного комитета РФС, который сегодня отклонил жалобу "быков" по поводу отмены дисквалификации форварда Федора Смолова.

Форвард был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" – карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.

- Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция, - говорит Хашиг. - Мы не согласны с господином Насонкиным (председатель Апелляционного комитета РФС. - Прим. "СЭ") в том, что был показан новый предмет разбирательства. Мы на это указывали при разбирательстве в первой инстанции. Но даже если бы это было и так, Апелляционный комитет мог вернуть рассмотрение в первую инстанцию и пересмотреть заключения КДК и ККК, но не сделал этого. По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном - чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах чемпионата страны систему ВАР. Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат. (Сергей ЕГОРОВ)