"Зенит" – "Спартак": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные пройдут игры шестого тура чемпионата России по футболу. Главный матч тура и всей первой части чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурге, где сыграют "Зенит" и "Спартака". Встреча соперников пройдет в воскресенье, 2 сентября, начало игры – в 19.00 по Москве. Обе команды лидируют после первых пяти туров – у "Зенита" 15 очков, у "Спартака" – 13.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Спартак": трансляция