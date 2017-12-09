22:27 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" подписал Заболотного

26

По информации "СЭ", "Зенит" закрыл сделку по трансферу форварда "Тосно" Антона Заболотного.

26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом – как уже сообщал "СЭ", сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ)

В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.

Заболотный вместо Дзюбы? Кто может уйти из "Зенита" зимой

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Веравалер

Фамилиё подходящее...

23:16

Дядька

Интердевочки смотрю возбудились ) Все ваши денюшки в ваших дырявых кармашках. А на чужие вершки не разевайте ротки.

23:14

shurik1804

Тарасенко,сколько ты заплатил за Забалотного?)

23:14

Тарасено

Газовая Гидра продолжает перемалывать игроков.. За наши же денежки.

23:04

Платошкин Андрей

Говорим Яшин - вспоминаем Динамо, говорим Стрельцов - вспоминаем Торпедо. А сейчас: говорим Быстров -вспоминаем Интердевочка, говорим Дзюба вспоминаем... футболиста ворующего деньги у Интердевочки. Вообще Зенит вызывает омерзение. Вспомнили Новосельцева, Нобоа, Юсупова, Соловьева. Могла бы быть команда Чемпион, а так...

23:02

марк де фоссен

Levbereg-видишь,ты и сам все понимаешь правильно! А Нобоа то в 32 г. вместо того,чтобы пойти с Бердыевым в Рубин,на закате просидит на лавке,хотя,ИМХО,сейчас уйдет в аренду!Менеджмент в Зените пипец просто,собирают всех,потом раздают.а ведь это все барабулечки,и очень даже немалые.

23:02

Tribunal Z

Зря подписали, не вижу перспектив этой сделки

22:57

Tribunal Z

Артур Дент Пресмыкающиеся-------- Мистер Свин или Конь, ты не по адресу

22:57

Levbereg

марк де фоссен в Зените*,забыл добавить)) 22:51___________В Зените во всех смыслах. В зените своей карьеры игровой и в Питерском Зените....Сразу почему то Новосельцева вспомнил, Нобоа на втором месте- это из свежих.

22:55

ЗЗ+

Пропал калабуховский дом. В смысле Заболотный. ДЗюба, что ли сделку профинансировал? Всего ползарплаты месячной отдать, и вывести конкурента за место в сборной.

22:54

Иван-крестьянский сын

А Вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь! Просто Заболотный приобрёл абик на все оставшиеся матчи зенита...

22:52

марк де фоссен

в Зените*,забыл добавить))

22:51

марк де фоссен

Levbereg-а может и не попасть вовсе.сколько талантливых игроков на лавке просидело, и сколько просидит еще!))

22:51

Артур Дент

Пресмыкающиеся

22:47

Levbereg

марк де фоссен Levbereg-накера козе баян? Ему сейчас перед ЧМ игровая практика нужна,если хочет играть на ЧМ,а он ,вполне себе может на лавку сесть. 22:42______________________Это его выбор. Он сопоставил сумму и шанс выйти на поле на ЧМ и понял, что деньги вот они, а ЧМ на замену на один матч максимум. Хотя парень талантливый. А то глядишь еще и в Питере заиграет. А с ЗЕнита в основу сборной быстрее попасть может. в общем пока у него в руках деньги, а остальное- как судьба распорядится.

22:46

Артур Дент

Эволюционируют, из болот за болота выходят.

22:45

shpasic

вот смех-то!!

22:45

марк де фоссен

Levbereg-накера козе баян? Ему сейчас перед ЧМ игровая практика нужна,если хочет играть на ЧМ,а он ,вполне себе может на лавку сесть.

22:42

Артур Дент

Болотные забрали Заболотного. Все нормально.

22:41

dominels.ru

А-ля Погребняк, дерево...

22:40

199

Бакланы в своём репертуаре. Всех собрать у себя, что бы другие не усилились.

22:37

Valentinus3

Ещё один нападающий... Кокорин, Дриусси, Дзюба. Теперь ещё и Заболотный. Чувствую Дзюбе недолго осталось. Главный вопрос, куда он уйдет? Неужели в ЦСКА?

22:37

Levbereg

Правильно делает в свои 26. Хоть денег заработает на свою жизнь. Да еще может его в аренду зимой и отдадут и поиграть сможет)))

22:36

Дядька

Удачи Тохе в Зените! Жаль только, если это ослабит Тосно.

22:36

achuburov

Ну хоть заработает

22:35

titan2313

Сумма странная, опять темнят!

22:35