"Зенит" подписал Заболотного

По информации "СЭ", "Зенит" закрыл сделку по трансферу форварда "Тосно" Антона Заболотного.
26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом – как уже сообщал "СЭ", сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ)
В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.
Веравалер
Фамилиё подходящее...
23:16
Дядька
Интердевочки смотрю возбудились ) Все ваши денюшки в ваших дырявых кармашках. А на чужие вершки не разевайте ротки.
23:14
shurik1804
Тарасенко,сколько ты заплатил за Забалотного?)
23:14
Тарасено
Газовая Гидра продолжает перемалывать игроков.. За наши же денежки.
23:04
Платошкин Андрей
Говорим Яшин - вспоминаем Динамо, говорим Стрельцов - вспоминаем Торпедо. А сейчас: говорим Быстров -вспоминаем Интердевочка, говорим Дзюба вспоминаем... футболиста ворующего деньги у Интердевочки. Вообще Зенит вызывает омерзение. Вспомнили Новосельцева, Нобоа, Юсупова, Соловьева. Могла бы быть команда Чемпион, а так...
23:02
марк де фоссен
Levbereg-видишь,ты и сам все понимаешь правильно! А Нобоа то в 32 г. вместо того,чтобы пойти с Бердыевым в Рубин,на закате просидит на лавке,хотя,ИМХО,сейчас уйдет в аренду!Менеджмент в Зените пипец просто,собирают всех,потом раздают.а ведь это все барабулечки,и очень даже немалые.
23:02
Tribunal Z
Зря подписали, не вижу перспектив этой сделки
22:57
Tribunal Z
Артур Дент Пресмыкающиеся-------- Мистер Свин или Конь, ты не по адресу
22:57
Levbereg
марк де фоссен в Зените*,забыл добавить)) 22:51___________В Зените во всех смыслах. В зените своей карьеры игровой и в Питерском Зените....Сразу почему то Новосельцева вспомнил, Нобоа на втором месте- это из свежих.
22:55
ЗЗ+
Пропал калабуховский дом. В смысле Заболотный. ДЗюба, что ли сделку профинансировал? Всего ползарплаты месячной отдать, и вывести конкурента за место в сборной.
22:54
Иван-крестьянский сын
А Вы друзья как не садитесь всё в музыканты не годитесь! Просто Заболотный приобрёл абик на все оставшиеся матчи зенита...
22:52
марк де фоссен
в Зените*,забыл добавить))
22:51
марк де фоссен
Levbereg-а может и не попасть вовсе.сколько талантливых игроков на лавке просидело, и сколько просидит еще!))
22:51
Артур Дент
Пресмыкающиеся
22:47
Levbereg
марк де фоссен Levbereg-накера козе баян? Ему сейчас перед ЧМ игровая практика нужна,если хочет играть на ЧМ,а он ,вполне себе может на лавку сесть. 22:42______________________Это его выбор. Он сопоставил сумму и шанс выйти на поле на ЧМ и понял, что деньги вот они, а ЧМ на замену на один матч максимум. Хотя парень талантливый. А то глядишь еще и в Питере заиграет. А с ЗЕнита в основу сборной быстрее попасть может. в общем пока у него в руках деньги, а остальное- как судьба распорядится.
22:46
Артур Дент
Эволюционируют, из болот за болота выходят.
22:45
shpasic
вот смех-то!!
22:45
марк де фоссен
Levbereg-накера козе баян? Ему сейчас перед ЧМ игровая практика нужна,если хочет играть на ЧМ,а он ,вполне себе может на лавку сесть.
22:42
Артур Дент
Болотные забрали Заболотного. Все нормально.
22:41
dominels.ru
А-ля Погребняк, дерево...
22:40
199
Бакланы в своём репертуаре. Всех собрать у себя, что бы другие не усилились.
22:37
Valentinus3
Ещё один нападающий... Кокорин, Дриусси, Дзюба. Теперь ещё и Заболотный. Чувствую Дзюбе недолго осталось. Главный вопрос, куда он уйдет? Неужели в ЦСКА?
22:37
Levbereg
Правильно делает в свои 26. Хоть денег заработает на свою жизнь. Да еще может его в аренду зимой и отдадут и поиграть сможет)))
22:36
Дядька
Удачи Тохе в Зените! Жаль только, если это ослабит Тосно.
22:36
achuburov
Ну хоть заработает
22:35
titan2313
Сумма странная, опять темнят!
22:35