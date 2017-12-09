"Зенит" подписал Заболотного

По информации "СЭ", "Зенит" закрыл сделку по трансферу форварда "Тосно" Антона Заболотного.

26-летний игрок подписал контракт с питерским клубом – как уже сообщал "СЭ", сроком на 3,5 года. Сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро. (Сергей ЕГОРОВ)

В нынешнем сезоне на счету Заболотного четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах премьер-лиги.

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