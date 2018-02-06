"Зенит" по-прежнему хочет купить Швеца, "Ахмат" не готов отпускать игрока до лета

Как стало известно "СЭ", "Зенит" не оставляет попыток приобрести полузащитника "Ахмата" Антона Швеца в ходе зимней трансферной кампании. Однако генеральный директор клуба из столицы Чеченской республики Ахмед Айдамиров заявил, что грозненцы не намерены расставаться с 24-летнем футболистом.

– Наша позиция не изменилась, – сказал Айдамиров. – До лета Швец останется игроком "Ахмата".

– Но предложения от сине-бело-голубых поступали?

– Мы еще в первый раз объяснили петербуржцам свою позицию, но в целом с ними идет постоянный диалог.

Напомним, что в сезоне-2017/18 Швец провел 15 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 мяча. (Андрей СИЗЯКИН)