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15:40 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" оштрафован на 25 тысяч рублей за несогласованный баннер на матче против "Ростова"


Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет принял решение оштрафовать "Зенит" на 25 тысяч рублей за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера в матче 8-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). Он отметил, что клуб из Санкт-Петербурга также оштрафован на 30 тысяч за использование поклонниками сине-бело-голубых пиротехники.

– По матчу "Зенит" – "Ростов" (0:0): Болельщики "Зенита" демонтировали несогласованный баннер, за что клуб оштрафован на 25 тысяч, – сказал Григорьянц. – Баннер связан с болельщиками команды. За использование пиротехники фанатами хозяев – штраф в 30 тысяч.

По матчу "Арсенал""Амкар" (0:1): болельщики "Арсенала" скандировали оскорбительные выражения, за что клуб оштрафован на 20 тысяч. (Павел ГУРЕВИЧ)

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