"Зенит" нацелился на Новосельцева

Петербургский "Зенит" нацелен на приобретение 25-летнего защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. Из источников в Санкт-Петербурге "СЭ" стало известно о том, что сине-бело-голубые попытаются завершить сделку до конца летнего трансферного окна (до 31 августа) и вне зависимости от того, покинут ли клуб другие центральные защитники – аргентинец Эсекиэль Гарай и бельгиец Николас Ломбертс.

В текущем сезоне Новосельцев провел пять матчей в премьер-лиге, в которых забил 2 гола. Он был вызван на первый учебно-тренировочный сбор сборной России под руководством Станислава Черчесова.