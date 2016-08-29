22:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" нацелился на Новосельцева

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Петербургский "Зенит" нацелен на приобретение 25-летнего защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. Из источников в Санкт-Петербурге "СЭ" стало известно о том, что сине-бело-голубые попытаются завершить сделку до конца летнего трансферного окна (до 31 августа) и вне зависимости от того, покинут ли клуб другие центральные защитники – аргентинец Эсекиэль Гарай и бельгиец Николас Ломбертс.

В текущем сезоне Новосельцев провел пять матчей в премьер-лиге, в которых забил 2 гола. Он был вызван на первый учебно-тренировочный сбор сборной России под руководством Станислава Черчесова.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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машинист123рус

сколько смартак кубанских клубов разворовал они уже не помнят

23:53

Ю.Ю.

АЗ _____________ Я правильно понимаю, что Вилков вне нашей досягаемости?))

23:50

баламошка

Уже шкуру неубитого Карася делят.

23:46

Адекватный Зритель_

Ю.Ю.----- Лучше Карася подпишите. ))) У него контракт с кое -кем уже заканчивается. Или - свободным агентом в зимнее ТО?

23:43

Ю.Ю.

АЗ ____________ Никаких извинений. За хорошо проделанную работы, мы просто говорим спасибо))

23:39

баламошка

Разворовали Рубин, разворуют и Ростов. Газа в России - море,бабки не Миллера - что душа немытая пожелает - то и купят. Хоть Хулька, хоть Витселя, хоть весь Ростов.

23:37

xueks

берите граната

23:37

Адекватный Зритель_

Ю.Ю.---- Это вы так за судейство Москалёва извиняетесь.)))

23:36

Супершвайни

Стадион стройте, немытые ! )))

23:36

Ю.Ю.

Вот только прохиндеев в Питере и не хватает)))

23:32

Alex Tanguey

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) ну свинозадые привыкли с юга игроков таскать,с краснодара,кубани,а дулю в нос и пришлось хромоногого бразила приглашать,не может клуб имени фунтика без инсауральды и мукунки играть)

23:26

psevdonim777

lvc47_ck Все Новосельцев - Ваше дело труба)) Газопроводная!!!!!!!!!!

23:25

Alex Tanguey

Felix BARSA ты филипок расскажи как твоя барса конкурентов дербанит,валенсию например,ателетико......сиди барсук и не скули!

23:24

Felix BARSA

Второй способ убрать конкурента,был опробован на Рубине в свое время! Надеемся Бердыев не отдаст,если останется,а то и так всю оборону разобрали,Баштуш в Лацио,Ваня к бомжам,кто ж в Лиге Чемпионов будет играть!

23:21

Блок

Кокорин, Соловьев ... Кто следующий ? НОВОСЕЛЬЦЕВ ?! )))))) Может хватит ГАЗПРОМУ из футболистов "уродов" делать?! Пусть на стройку идут!!! Денег нет держитесь!

23:20

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Alex Tanguey, он бы иначе хрюкал, если б заметка начиналась с названия команды на букву "С")). визжал бы от радости, как они визжали про пердыева и Черлуку.

23:11

lvc47_ck

Все Новосельцев - Ваше дело труба))

23:07

Судья Ананас

Да зачем он нужен? У него международного опыта нет,лучше Игнашевича или Березуцких купить! Да и вообще он без Наваса и Баштуша не может играть... Задумайся Зенит!

23:07

Петя

Зенит сказал, значит купят, не взирая на цену! Деньги-то не миллера, а компании!

23:06

IIIenoT

rotor Ладно Рязанцев, но нехорошо про Витю так говорить... У него очень тяжелое восстановление после операции идет( Дай Бог ему здоровья, даже врагу не пожелаешь такого, через что он прошел!

23:06

rotor

Пусть сезон в Ростове доиграет. Зенит всех русских забирает. Все уже забыли о существовании Рязанцева или Файзуллина.

23:03

Lars Berger

От мертвого осла уши им, а не Новосельцева...

23:03

Тропическая гемангиома Мовсисяна

зеня начинает убирать конкурентов)))

23:01

CanagliaVova

если бы ФК Ростов с Бердыевым нашли общий язык, уже давно конвейер наладили бы: купили в Тамбове за 100 тысяч 18-летнего пацана, годик-два выдержки - продали Газпрому за 10 миллионов :-D

22:59

баламошка

По лапам немытым нужно веслом ударить.

22:58

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