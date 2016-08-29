"Зенит" нацелился на Новосельцева

Петербургский "Зенит" нацелен на приобретение 25-летнего защитника "Ростова" Ивана Новосельцева. Из источников в Санкт-Петербурге "СЭ" стало известно о том, что сине-бело-голубые попытаются завершить сделку до конца летнего трансферного окна (до 31 августа) и вне зависимости от того, покинут ли клуб другие центральные защитники – аргентинец Эсекиэль Гарай и бельгиец Николас Ломбертс.
В текущем сезоне Новосельцев провел пять матчей в премьер-лиге, в которых забил 2 гола. Он был вызван на первый учебно-тренировочный сбор сборной России под руководством Станислава Черчесова.
машинист123рус
сколько смартак кубанских клубов разворовал они уже не помнят
23:53
Ю.Ю.
АЗ _____________ Я правильно понимаю, что Вилков вне нашей досягаемости?))
23:50
баламошка
Уже шкуру неубитого Карася делят.
23:46
Адекватный Зритель_
Ю.Ю.----- Лучше Карася подпишите. ))) У него контракт с кое -кем уже заканчивается. Или - свободным агентом в зимнее ТО?
23:43
Ю.Ю.
АЗ ____________ Никаких извинений. За хорошо проделанную работы, мы просто говорим спасибо))
23:39
баламошка
Разворовали Рубин, разворуют и Ростов. Газа в России - море,бабки не Миллера - что душа немытая пожелает - то и купят. Хоть Хулька, хоть Витселя, хоть весь Ростов.
23:37
xueks
берите граната
23:37
Адекватный Зритель_
Ю.Ю.---- Это вы так за судейство Москалёва извиняетесь.)))
23:36
Супершвайни
Стадион стройте, немытые ! )))
23:36
Ю.Ю.
Вот только прохиндеев в Питере и не хватает)))
23:32
Alex Tanguey
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) ну свинозадые привыкли с юга игроков таскать,с краснодара,кубани,а дулю в нос и пришлось хромоногого бразила приглашать,не может клуб имени фунтика без инсауральды и мукунки играть)
23:26
psevdonim777
lvc47_ck Все Новосельцев - Ваше дело труба)) Газопроводная!!!!!!!!!!
23:25
Alex Tanguey
Felix BARSA ты филипок расскажи как твоя барса конкурентов дербанит,валенсию например,ателетико......сиди барсук и не скули!
23:24
Felix BARSA
Второй способ убрать конкурента,был опробован на Рубине в свое время! Надеемся Бердыев не отдаст,если останется,а то и так всю оборону разобрали,Баштуш в Лацио,Ваня к бомжам,кто ж в Лиге Чемпионов будет играть!
23:21
Блок
Кокорин, Соловьев ... Кто следующий ? НОВОСЕЛЬЦЕВ ?! )))))) Может хватит ГАЗПРОМУ из футболистов "уродов" делать?! Пусть на стройку идут!!! Денег нет держитесь!
23:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Alex Tanguey, он бы иначе хрюкал, если б заметка начиналась с названия команды на букву "С")). визжал бы от радости, как они визжали про пердыева и Черлуку.
23:11
lvc47_ck
Все Новосельцев - Ваше дело труба))
23:07
Судья Ананас
Да зачем он нужен? У него международного опыта нет,лучше Игнашевича или Березуцких купить! Да и вообще он без Наваса и Баштуша не может играть... Задумайся Зенит!
23:07
Петя
Зенит сказал, значит купят, не взирая на цену! Деньги-то не миллера, а компании!
23:06
IIIenoT
rotor Ладно Рязанцев, но нехорошо про Витю так говорить... У него очень тяжелое восстановление после операции идет( Дай Бог ему здоровья, даже врагу не пожелаешь такого, через что он прошел!
23:06
rotor
Пусть сезон в Ростове доиграет. Зенит всех русских забирает. Все уже забыли о существовании Рязанцева или Файзуллина.
23:03
Lars Berger
От мертвого осла уши им, а не Новосельцева...
23:03
Тропическая гемангиома Мовсисяна
зеня начинает убирать конкурентов)))
23:01
CanagliaVova
если бы ФК Ростов с Бердыевым нашли общий язык, уже давно конвейер наладили бы: купили в Тамбове за 100 тысяч 18-летнего пацана, годик-два выдержки - продали Газпрому за 10 миллионов :-D
22:59
баламошка
По лапам немытым нужно веслом ударить.
22:58