"Зенит" и "Рубин" согласовали трансфер Оздоева. Сумма - 3,3 миллиона евро

По информации "СЭ", вопрос с переходом полузащитника сборной России Магомеда Оздоева из "Рубина" в "Зенит" решен.
Клубы согласовали трансфер 25-летнего игрока, а сам футболист – личный контракт с питерцами. Переход обойдется "Зениту" в 3,3 миллиона евро.
Кроме того, в обратном направлении отправится другой полузащитник – Кристиан Нобоа. 32-летний хавбек первоначально был намерен перейти в "Эмелек" из Эквадора, но сейчас изменил свое решение и готов переехать в Казань, где играл ранее. Речь идет не об аренде, а о полноценном контракте.
При этом переходы Оздоева и Нобоа – две разные, никак не связанные друг с другом сделки.
Доктор_Хряк
Коновал и бомжедав Доктор_Хряк//// Не простили тебе Айфончика) 20:57--------- Дык, уборщицы газпрома у него на кормушке)))))
21:11
Коновал и бомжедав
Доктор_Хряк//// Не простили тебе Айфончика)
20:57
Коновал и бомжедав
Доктор_Хряк Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть) 20:10--------- Там пиво кончилось )))))//// Уж очень лукавые у немытых болелы...Значит, чтобы звезду на майке рисовать, они 1984 посчитали. А статистику при этом СССРовскую не учитывают. Ох и хитры)
20:26
Доктор_Хряк
Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть) 20:10--------- Там пиво кончилось )))))
20:20
Коновал и бомжедав
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть)
20:10
Бармалей3000
???? куда зачем
20:02
Никифор
А что так мало за Оздоева взяли с народного достояния?!)))
19:57
Бу-га-га!
serzheo____ Сильнее Спартака и Марибора - Ливерпуль. Он им на двоих 14 отгрузил. Поровну, чтобы не обидеть.
19:44
serzheo
Бу-га-га!______ Ты, это... Поаккуратнее заливай. Знай меру когда пули отливаешь. Кто, по твоему, тогда в финале будет играть если Спартак токмо до полуфинала дойдет? Сильнее Спартака нет никого, только Марибор. Вот они вдвояка и разыграют чашку.
19:33
Бу-га-га!
Ю.Ю.____ Не. Это как раз-таки не частность, а фундамент, от коего и надо отталкиваться для выпрыга из группы. Например, "нынешнее поколение..", тьфу - "нынешнему составу Спартака по силам полуфинал ЛЧ"©
19:15
Ю.Ю.
Бу-га-га! ______________ "Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения!" (с)
19:01
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?
18:59
Ю.Ю.
asc0002 =========== Свиньи играют в ЛЧ раз в 5 лет, да вам вообще молчать о еврокубках надо)) _____________ Зря ты так. Спартак участвовал в ЛЧ 15 раз! Правда из группы вышли всего 2.
18:54
ЗЮК~
asc0002 Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Только бомжи обсуждают сплетни,а тут факт-самый популярный клуб стал ещё ближе к победе в ЛЧ.
18:45
Коновал и бомжедав
asc0002 Никчемышам пойдет. У них сильнее Оздоева за век больше десятка игроков не наберется) --------------- Очередной никчемыш будет устраивать очередной $виноеб с разницей в 3-4 мяча).//// Сколько КБ за век бомже-бов устроили...Едва ли вам когда-нибудь догнать)
18:30
Коновал и бомжедав
Никчемышам пойдет. У них сильнее Оздоева за век больше десятка игроков не наберется)
18:23
гаттузо туп
Такие трансферы зинки реально радуют.Я понимаю,что Оздоев и Шатов игроки разных позиций,но как по мне чисто как футболер Оздоев и рядом с Шатовым не стоял.
18:17
Ю.Ю.
ЗЗ+ ____________ Просто поражаюсь... Какой загубленный? Где и когда он феерил? Взяли шлак, так пусть лучше шлак на лавке сидит.
18:17
ЗЗ+
+1 загубленный игрок. Замена Шатову на зенитовской лавке.
18:14
Ю.Ю.
King's Bounty RND _____________ Ну, ты-то куда, рекордсмен пердива, лезешь? Пора снова ножки Саввиди облизывать.
18:09
Jean4
После ухода Дзюбы и Шатова на лавке места освободились, нужны те, кто займут вакантные места.
18:08
serzheo
Опять в свинарнике инет включили. Совершенно напрасно. После Марибора у ромбонутых совсем крыша съехала, они не понимают как это дубль Зенита обыграл монстра, которого шампиньёны не смогли одолеть.
18:07
CanagliaVova
Прём не только газ
18:04
King's Bounty RND
asc0002 Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный). ______________ Зенит естественно, а в РО 146 % проголосовали..
17:59
asc0002
Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный).
17:57
Митяй Антибомж
ЮЮш, ну какая вам разница ликвид-неликвид? Когда политпроектовая нечисть деньги народные считала? Посидит ещё один безмозглый недофутболёр на лавке, ничего же не изменится. Даже преподнесут всё это как так и надо.
17:55
ЗЮК~
Митяй Антибомж,я тоже подумал про хитрую схему перепродажи.
17:54
King's Bounty RND
Митяй Антибомж King's Bounty RND Митяй Антибомж Наглое циничное разграбление российских клубов газоболотным политпроектом продолжается. ____________ болотные воровайки. еще 4 года будут боговать.********* Это минимум, бро. Потом либо в очередной раз изменят конституцию, либо ещё 10 клонов нафигачат. Видал как потёрли мой пост, негодяи продажные? )) _________________ Они бы и Марибор в ЛЧ разорвали бы ! //Хорошо что они в ЛЕ :)))
17:54
asc0002
King's Bounty RND ----------------------------- Откуда вангуешь, из параши?)
17:53
Митяй Антибомж
King's Bounty RND Митяй Антибомж Наглое циничное разграбление российских клубов газоболотным политпроектом продолжается. ____________ болотные воровайки. еще 4 года будут боговать.********* Это минимум, бро. Потом либо в очередной раз изменят конституцию, либо ещё 10 клонов нафигачат. Видал как потёрли мой пост, негодяи продажные? ))
17:52