16:40 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" и "Рубин" согласовали трансфер Оздоева. Сумма - 3,3 миллиона евро

Магомед ОЗДОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Магомед ОЗДОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", вопрос с переходом полузащитника сборной России Магомеда Оздоева из "Рубина" в "Зенит" решен.

Клубы согласовали трансфер 25-летнего игрока, а сам футболист – личный контракт с питерцами. Переход обойдется "Зениту" в 3,3 миллиона евро.

Кроме того, в обратном направлении отправится другой полузащитник – Кристиан Нобоа. 32-летний хавбек первоначально был намерен перейти в "Эмелек" из Эквадора, но сейчас изменил свое решение и готов переехать в Казань, где играл ранее. Речь идет не об аренде, а о полноценном контракте.

При этом переходы Оздоева и Нобоа – две разные, никак не связанные друг с другом сделки.

Оздоев: креативный трудолюб. Зачем он "Зениту"?

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (51)
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Доктор_Хряк

Коновал и бомжедав Доктор_Хряк//// Не простили тебе Айфончика) 20:57--------- Дык, уборщицы газпрома у него на кормушке)))))

21:11

Коновал и бомжедав

Доктор_Хряк//// Не простили тебе Айфончика)

20:57

Коновал и бомжедав

Доктор_Хряк Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть) 20:10--------- Там пиво кончилось )))))//// Уж очень лукавые у немытых болелы...Значит, чтобы звезду на майке рисовать, они 1984 посчитали. А статистику при этом СССРовскую не учитывают. Ох и хитры)

20:26

Доктор_Хряк

Коновал и бомжедав AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть) 20:10--------- Там пиво кончилось )))))

20:20

Коновал и бомжедав

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?/// Ты чушь то не неси. Спартак-Зенит статистика побед 65-44. Учи мат.часть)

20:10

Бармалей3000

???? куда зачем

20:02

Никифор

А что так мало за Оздоева взяли с народного достояния?!)))

19:57

Бу-га-га!

serzheo____ Сильнее Спартака и Марибора - Ливерпуль. Он им на двоих 14 отгрузил. Поровну, чтобы не обидеть.

19:44

serzheo

Бу-га-га!______ Ты, это... Поаккуратнее заливай. Знай меру когда пули отливаешь. Кто, по твоему, тогда в финале будет играть если Спартак токмо до полуфинала дойдет? Сильнее Спартака нет никого, только Марибор. Вот они вдвояка и разыграют чашку.

19:33

Бу-га-га!

Ю.Ю.____ Не. Это как раз-таки не частность, а фундамент, от коего и надо отталкиваться для выпрыга из группы. Например, "нынешнее поколение..", тьфу - "нынешнему составу Спартака по силам полуфинал ЛЧ"©

19:15

Ю.Ю.

Бу-га-га! ______________ "Это частность, которая к общему делу не имеет никакого отношения!" (с)

19:01

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Спартак -Зенит 19-20 статистика побед! Это так для инфо... А Оздоева что-то поздновато подписали, сборы уже закончились, смысл?

18:59

Ю.Ю.

asc0002 =========== Свиньи играют в ЛЧ раз в 5 лет, да вам вообще молчать о еврокубках надо)) _____________ Зря ты так. Спартак участвовал в ЛЧ 15 раз! Правда из группы вышли всего 2.

18:54

ЗЮК~

asc0002 Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Только бомжи обсуждают сплетни,а тут факт-самый популярный клуб стал ещё ближе к победе в ЛЧ.

18:45

Коновал и бомжедав

asc0002 Никчемышам пойдет. У них сильнее Оздоева за век больше десятка игроков не наберется) --------------- Очередной никчемыш будет устраивать очередной $виноеб с разницей в 3-4 мяча).//// Сколько КБ за век бомже-бов устроили...Едва ли вам когда-нибудь догнать)

18:30

Коновал и бомжедав

Никчемышам пойдет. У них сильнее Оздоева за век больше десятка игроков не наберется)

18:23

гаттузо туп

Такие трансферы зинки реально радуют.Я понимаю,что Оздоев и Шатов игроки разных позиций,но как по мне чисто как футболер Оздоев и рядом с Шатовым не стоял.

18:17

Ю.Ю.

ЗЗ+ ____________ Просто поражаюсь... Какой загубленный? Где и когда он феерил? Взяли шлак, так пусть лучше шлак на лавке сидит.

18:17

ЗЗ+

+1 загубленный игрок. Замена Шатову на зенитовской лавке.

18:14

Ю.Ю.

King's Bounty RND _____________ Ну, ты-то куда, рекордсмен пердива, лезешь? Пора снова ножки Саввиди облизывать.

18:09

Jean4

После ухода Дзюбы и Шатова на лавке места освободились, нужны те, кто займут вакантные места.

18:08

serzheo

Опять в свинарнике инет включили. Совершенно напрасно. После Марибора у ромбонутых совсем крыша съехала, они не понимают как это дубль Зенита обыграл монстра, которого шампиньёны не смогли одолеть.

18:07

CanagliaVova

Прём не только газ

18:04

King's Bounty RND

asc0002 Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный). ______________ Зенит естественно, а в РО 146 % проголосовали..

17:59

asc0002

Аххах поросятам даже покупка татарчонка неинтересна, на ветках Зенита ошиваются)). А потом удивляются, какой клуб самый популярный).

17:57

Митяй Антибомж

ЮЮш, ну какая вам разница ликвид-неликвид? Когда политпроектовая нечисть деньги народные считала? Посидит ещё один безмозглый недофутболёр на лавке, ничего же не изменится. Даже преподнесут всё это как так и надо.

17:55

ЗЮК~

Митяй Антибомж,я тоже подумал про хитрую схему перепродажи.

17:54

King's Bounty RND

Митяй Антибомж King's Bounty RND Митяй Антибомж Наглое циничное разграбление российских клубов газоболотным политпроектом продолжается. ____________ болотные воровайки. еще 4 года будут боговать.********* Это минимум, бро. Потом либо в очередной раз изменят конституцию, либо ещё 10 клонов нафигачат. Видал как потёрли мой пост, негодяи продажные? )) _________________ Они бы и Марибор в ЛЧ разорвали бы ! //Хорошо что они в ЛЕ :)))

17:54

asc0002

King's Bounty RND ----------------------------- Откуда вангуешь, из параши?)

17:53

Митяй Антибомж

King's Bounty RND Митяй Антибомж Наглое циничное разграбление российских клубов газоболотным политпроектом продолжается. ____________ болотные воровайки. еще 4 года будут боговать.********* Это минимум, бро. Потом либо в очередной раз изменят конституцию, либо ещё 10 клонов нафигачат. Видал как потёрли мой пост, негодяи продажные? ))

17:52

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