"Зенит" и "Рубин" согласовали трансфер Оздоева. Сумма - 3,3 миллиона евро

По информации "СЭ", вопрос с переходом полузащитника сборной России Магомеда Оздоева из "Рубина" в "Зенит" решен.

Клубы согласовали трансфер 25-летнего игрока, а сам футболист – личный контракт с питерцами. Переход обойдется "Зениту" в 3,3 миллиона евро.

Кроме того, в обратном направлении отправится другой полузащитник – Кристиан Нобоа. 32-летний хавбек первоначально был намерен перейти в "Эмелек" из Эквадора, но сейчас изменил свое решение и готов переехать в Казань, где играл ранее. Речь идет не об аренде, а о полноценном контракте.

При этом переходы Оздоева и Нобоа – две разные, никак не связанные друг с другом сделки.

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