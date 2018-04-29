16:42 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" - ЦСКА. Перформанс виража: "Лучше "Зенита" нет никого"


Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Санкт-Петербург" прозвучала новая композиция группы "Ленинград", посвященная петербургской команде. Фанатский вираж подготовил масштабный перформанс: три большие растяжки: "Лучше "Зенита" нет никого", "Лучшего флага нет во всем мире" и огромное полотно с клубным флагом. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" -  ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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