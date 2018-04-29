"Зенит" - ЦСКА. Перформанс виража: "Лучше "Зенита" нет никого"

Перед матчем 28-го тура чемпионата России "Зенит" - ЦСКА на стадионе "Санкт-Петербург" прозвучала новая композиция группы "Ленинград", посвященная петербургской команде. Фанатский вираж подготовил масштабный перформанс: три большие растяжки: "Лучше "Зенита" нет никого", "Лучшего флага нет во всем мире" и огромное полотно с клубным флагом. (Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча "Зенит" - ЦСКА