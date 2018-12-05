Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы: "Свою роль в решении суда по Кокорину и Мамаеву сыграло высказывание Пескова"

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева прокомментировала "СЭ" сегодняшнее решение Тверского районного суда по продлению срока содержания под стражей полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина до 8 февраля 2019 года .

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Что-нибудь в их условиях содержания поменяется? – вопрос Меркачевой.

– Ой, бедные. Ничего не поменяется, поскольку решение то же самое. Они останутся в тех же камерах.

Надо более тщательно подойти к тому, как они будут себя ощущать с точки зрения психологического состояния. Потому что мне кажется, они были окрыленными надеждой, что общество не требует мести и что их отпустят. Все-таки люди просидели уже достаточно много, и можно было бы расценивать это как наказание. Поэтому решение ударит по футболистам сильнее, чем когда их только арестовали. Самое тяжелое для заключенных, когда они понимают, что эти муки не прекращаются, а все время продлеваются.

Чаще всего обвиняемые совершают попытки уйти из жизни после того, как им продлили меру пресечения. Тут как раз нужно следить за человеком. Мы сходим к ним обязательно. Чем сможем, поддержим. Не уверена, что психолог "Бутырки" может найти для Кокорина и Мамаева правильные слова. Нужен совершенно другой специалист. Необычный. Правда, очень жалко ребят. На мой взгляд, общество и судьи уже жестят.

– Почему суд принял такое решение, хотя общество поменяло мнение?

– Я очень боюсь, что сыграло плохую роль высказывание Пескова (Пресс-секретарь президента РФ – Прим. "СЭ"), которое недавно прозвучало – что поступать нужно по всей строгости закона. Понятно, что он не считает это давлением на суд. Но, тем не менее, человек в таком ранге высказывает свое мнение, говоря, что игрокам полезно посидеть. Мне кажется, некоторые судьи это могут расценивать как прямой посыл к действию. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!