Юрий Семин: "Очко - неплохо. Это движение вперед"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) отметил, что в концовке встречи грозненцы оказывали на ворота Гильерме серьезное давление. По мнению наставника железнодорожников, на игру его команды повлиял перерыв на матчи сборных.

- Могли выиграть. Шло к этому, но могли и проиграть, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - В концовке "Ахмат" оказывал давление на наши ворота. Очко - неплохо. Это движение вперед. Концовку соперник провел очень сильно.

После игр сборных очень сложно подвести всех к одному уровню кондиций.

Текстовая трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"