Юрий Семин: "Большой перерыв создал определенные трудности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что команда хорошо готовилась к этой встрече, однако некоторые игроки сыграть не смогут. По словам наставника, пауза в чемпионате создала некоторые трудности.

- Чорлука получил травму в сборной. Шишкин привез из национальной команды простуду, поэтому также не сыграет. Остальные на месте, - отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Большой перерыв создал определенные трудности. Особенно для Виталия Денисова, который играл в сборной позже.

По работе к игрокам претензий нет. Проявляют хороший энтузиазм. Теперь хорошую тренировочную ситуацию нужно перенести на матчи чемпионата.