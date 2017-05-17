Юрий Семин: "Ари испугался? Видели бы вы его без футболки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что отсутствие Ари в заявке на матч 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:1) связано исключительно с травмой. Бразильский форвард стал одним из главных действующих лиц массовой драки, случившейся между игроками этих команд в финале Кубка России.

– Вы видели на въезде в город плакат с изображением кулаков Фидлера, который встречает гостей?

– По-уральски встречать – это хлеб с солью. Нас так и встретили, раз мы три очка взяли (смеется).

– Майкон сегодня полноценно заменил Ари?

– Да, он хорошо играл. Забить только надо было.

– А почему все-таки не приехал Ари?

– У него микротравма, но он будет играть с "Зенитом". Не думаете же вы, что он чего-то испугался. Ари ничего не боится. Видели бы вы его без футболки... (Алексей МАКСИМОВ)

Артем Фидлер: "Ари надо дать хорошего леща" //

Виталий Мутко: "Прыгая, Ари понимал, что мимо это не пройдет. Может, он отдохнуть хочет?" //

Ари: "Хотел разнять игроков, но сделал это в жесткой форме" //

Юрий Семин: "Ари поедет в Екатеринбург и забьет "Уралу" //

Александр Тарханов: "Настороженное отношение "Урала" к "Локомотиву"? Нет, Ари ведь не приехал"

