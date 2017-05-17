Александр Тарханов: "Настороженное отношение "Урала" к "Локомотиву"? Нет, Ари ведь не приехал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2) высказал мнение, что "наверное, команда не готова еще выигрывать постоянно". Специалист подчеркнул, что уральцам удался только старт встречи.

– Первые 20 минут достаточно хорошо играли, преимущество большое имели, моменты создавали, – сказал Тарханов. – А потом что-то сломалось – пропустили гол, что-то надломилось – пропустили второй. После удаления владели преимуществом, создавали моментов достаточно, чтобы не проиграть, но не удалось.

– Сегодня была совершенно другая игра, нежели 2 мая. В чем была разница в предматчевую установке?

– Мы изучили "Локомотив" по кубковой игре и 20 минут четко все делали, не давали им выхода в атаку. Потом пропустили и, как я уже говорил, что-то сломалось.

– Сложилось ощущение, что вашей команде не хватает игроков для борьбы на втором этаже.

– Ну почему же. У нас есть Балажиц, чей рост 1,92. Просто у них здорово играет Гильерме на выходах. Он вылетает к одиннадцатиметровой отметке.

– В чем отличие этого "Урала" от весеннего, который выдал серию побед?

– Наверное, не готовы еще выигрывать постоянно. Нас называли чемпионы первого круга, а потом потихоньку скатились на 9-е место. Бывает такое. Игроки должны быть готовы к напряжению. Где-то нас матч в Ленинграде надломил, когда нас судья прибил. Команда еще не сложилась. Я всего полгода работаю. "Спартак", вон, сколько лет не мог стать чемпионом, хотя там условия по сравнению с нашими... (смеется)

– После конфликта в Сочи было у ваших игроков какое-то настороженное отношение к сопернику сегодня?

– Нет. Ари не приехал (смеется). А вообще, никакой вражды нет. (Алексей МАКСИМОВ)

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