Юрий Никифоров: "Спартак" не будет форсировать возвращение Промеса перед игрой с ЦСКА"

Экс-защитник "Спартака" Юрий Никифиров оценил потерю Зе Луиша перед дерби с ЦСКА и назвал, кто может заменить форварда. Напомним, что после игры 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:0) игрок из Кабо-Верде получил повреждение наружной боковой связки и, вероятно, пропустит около трех недель.

– Конечно же, это потеря. Серьезная! Он набрал форму – забивает, отдает передачи, – отметил Никифоров.

– Стоит ли форсировать восстановление Промеса в связи с этим?

– Да, игра с ЦСКА очень важная, можно сказать, за шесть очков. Но красно-белые на такое не пойдут. Чемпионат длинный – впереди еще много туров. Выйдет ли он с "Уралом"? Не знаю – не ко мне вопросы. Надо спрашивать у докторов. Но, если он будет готов на сто процентов, почему бы и нет. Вообще, в Екатеринбурге "Спартаку" придется непросто. Но, думаю, у них есть кем заменить Квинси – Попов способен выйти вместо него. Да, все-таки это большие потери. Промес и Зе Луиш сейчас – ключевые игроки.

– Кем можно заменить Зе Луиша?

– Это очень сложный вопрос, но, думаю, у "Спартака" найдется кто-нибудь. Мельгарехо, например, хотя тот и не в самой лучшей форме. Молодежь? Не знаю, вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, кто сейчас находится на пике формы. Именно тот и получит шанс. (Ярослав СУСОВ)