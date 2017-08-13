Януш Гол: "Надеюсь, "Амкар" возьмет три очка в игре с "Зенитом"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 6-го тура премьер-лиги заявил, что его команде не хватает удачи в реализации своих моментов. Поляк подчеркнул, что пермяки могли увезти домой три очка, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– В первую очередь, нам удалось так сыграть с "Краснодаром" за счет обороны, – подчеркнул Гол. – Вся команда оборонялась и выходила в контратаки. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Я думаю, если бы она была выше, мы могли бы взять в Краснодаре три очка. Но ничья для нас – тоже нормальный результат с таким хорошим соперником. "Краснодар" двигается вперед.

– Чего не хватает в реализации?

– Не хватает чуть-чуть удачи. Мы создавали моменты с "Краснодаром" – раньше было по-всякому. Надеюсь, с "Зенитом" тоже будем создавать моменты и возьмем три очка.

– В чем причины неудачного старта команды

– Опять же не хватает удачи. Надеюсь, все потихоньку будет идти в хорошую сторону.

– От "Краснодара" ожидали большего?

– Мы оборонялись всей командой, поэтому "Краснодару" было тяжело что-то создать. Но это, я считаю, нормально. Когда команда обороняется в 16-20 метрах от ворот, ей тяжело забить. "Краснодар" старался.

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"