Янбаев покинул "Локомотив" и может подписать контракт с "Краснодаром"

Защитник Ренат Янбаев покинул "Локомотив" после истечения контракта, сообщает официальный сайт клуба. По данным "СЭ", с высокой долей вероятности 33-летний футболист перейдет в "Краснодар".

Янбаев пришел в "Локомотив" в 2007 году и за десять сезонов провел в составе клуба 237 матчей, забил 2 мяча и отдал 17 голевых передач. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба. Также на его счету 13 игр за сборную России. В составе "Локо" Янбаев дважды выигрывал Кубок страны и становился бронзовым призером чемпионата России.