Вячеслав Малафеев: "Шатовым интересовались клубы из-за рубежа. Но "Краснодар" - оптимальное решение"

Заместитель спортивного директора "Зенита" высказал свое мнение о переходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Напомним, хавбек будет выступать за "быков" на правах аренды до конца сезона.
– Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех, – сказал Малафеев. – Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.
– Это аренда на полгода с правом выкупа?
– Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.
– Существовали другие варианты продолжения карьеры?
– Да, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.
– Кто-то еще уйдет из "Зенита" в это окно?
– Возможно, будут изменения в составе. Это процесс постоянный, он будет длиться до последнего дня трансферного окна. (Гоша ЧЕРНОВ)
Igrok Igorek
Вот мы узнали, что и Малафеев балабол. Не мужик, не умеет сразу сказать правду.
07:41
Леня-космос
Он же только недавно вещал, что Шатов и Дзюба никуда не уходят, а просто травмированы? Коротка кольчужка? Я спокоен за зеню, пока там такие спецы работают.
01:24
grroznyi85
Клубы из-за рубежа? Казахстан и Белоруссия что-ли?)))
00:45
jeltaagazetenka
а в краснодаре значит требования пердивные?
00:37
NapoliFC
Скорее всего речь о втором дивизионе Кипра или чемпионате Мальты...
00:19
Al Rains
Но за рубеж в валюте надо было доплачивать, а шатов ведь патриот))
23:36 6 февраля