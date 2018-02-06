Вячеслав Малафеев: "Шатовым интересовались клубы из-за рубежа. Но "Краснодар" - оптимальное решение"

Заместитель спортивного директора "Зенита" высказал свое мнение о переходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Напомним, хавбек будет выступать за "быков" на правах аренды до конца сезона.

– Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех, – сказал Малафеев. – Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

– Это аренда на полгода с правом выкупа?

– Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.

– Существовали другие варианты продолжения карьеры?

– Да, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.

– Кто-то еще уйдет из "Зенита" в это окно?

– Возможно, будут изменения в составе. Это процесс постоянный, он будет длиться до последнего дня трансферного окна. (Гоша ЧЕРНОВ)