23:30 6 февраля | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Малафеев: "Шатовым интересовались клубы из-за рубежа. Но "Краснодар" - оптимальное решение"

Вячеслав МАЛАФЕЕВ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА, "СЭ"
Вячеслав МАЛАФЕЕВ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА, "СЭ"
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Заместитель спортивного директора "Зенита" высказал свое мнение о переходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Напомним, хавбек будет выступать за "быков" на правах аренды до конца сезона.

 
Олег ШАТОВ.Шатов в "Краснодаре". Условия сделки

– Аренда Шатова в "Краснодар" – лучшее решение для всех, – сказал Малафеев. – Олег очень хочет попасть на чемпионат мира, а у тренера "Зенита" очень высокие требования, так что у Шатова было бы не так много шансов и времени, чтобы себя проявить. Мы учли старание футболиста на сборах в составе "Зенита-2", он набирает форму, и наш основной посыл – позволить ему как можно больше играть.

– Это аренда на полгода с правом выкупа?

– Есть определенный пункт, при котором можно договориться с командой.

– Существовали другие варианты продолжения карьеры?

– Да, даже за границей – им интересовались не топовые команды, но из достаточно сильных чемпионатов. Но в нынешней ситуации это самое оптимальное решение. Мнение самого Олега тоже важно для клуба, а он хочет остаться в России.

– Кто-то еще уйдет из "Зенита" в это окно?

– Возможно, будут изменения в составе. Это процесс постоянный, он будет длиться до последнего дня трансферного окна. (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Igrok Igorek

Вот мы узнали, что и Малафеев балабол. Не мужик, не умеет сразу сказать правду.

07:41

Леня-космос

Он же только недавно вещал, что Шатов и Дзюба никуда не уходят, а просто травмированы? Коротка кольчужка? Я спокоен за зеню, пока там такие спецы работают.

01:24

grroznyi85

Клубы из-за рубежа? Казахстан и Белоруссия что-ли?)))

00:45

jeltaagazetenka

а в краснодаре значит требования пердивные?

00:37

NapoliFC

Скорее всего речь о втором дивизионе Кипра или чемпионате Мальты...

00:19

Al Rains

Но за рубеж в валюте надо было доплачивать, а шатов ведь патриот))

23:36 6 февраля