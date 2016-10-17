Вячеслав Грозный: "Зе Луиш? Его заменит Попов, он не подведет"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный высказал мнение, что спартаковская молодежь сможет заменить травмированного основного форварда Зе Луиша. В субботней встрече с "Ростовом" нападающий получил травму колена. По результатам медицинского обследования стало известно, что у него частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы. Операция форварду не потребуется.

– Перед матчем с "Ростовом" говорил, что Промес – очень большая потеря для "Спартака", – сказал Грозный. – Он и Зе Луиш – системообразующие футболисты. Без них сложно представить команду. С другой стороны, "Спартак", зная необходимость играть и за себя, и "за того парня", включит дополнительные резервы. Теперь кому-то предоставится отличный шанс проявить себя.

– Кому именно?

– У красно-белых талантливая молодежь. Правда, в таких ситуациях чаще ставят на проверенных бойцов.

– Кем можно заменить Зе Луиша?

– Попов имеет навыки игры чистого нападающего. Он и в сборной Болгарии так выступал. Ивелин не подведет. Может быть, "Спартак" сыграет с "ложной девяткой". Это удобный вариант. Помимо Попова, Джано может занять такую позицию. Для соперников же это, наоборот, неудобно. Непонятно, кого держать. Для защитников ЦСКА – это настоящая проблема. Они – рослые, любят борьбу. Против легкого, маленького нападающего играть будет сложно. Зе Луиш для них был бы лучше.

– Промес еще травмирован, но может получить шанс сыграть с ЦСКА. Стоит ли форсировать его восстановление?

– Если Квинси будет готов, его выпустят на поле. Может, на 45 или 60 минут. Он очень важен. В таком случае именно он займет место центрального нападающего. Но сомневаюсь, что он подойдет к игре с ЦСКА в полной боевой готовности. Медики не станут рисковать и выпускать нездорового Промеса. (Ярослав СУСОВ)