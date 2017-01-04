Врач ЦСКА уверен, что Акинфеев сможет играть до 40 лет

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов уверен, что состояние здоровья вратаря армейцев Игоря Акинфеева позволит ему выступать до 40 лет, как и многим современным голкиперам. 30-летний вратарь дважды получал тяжелую травму - разрыв крестообразных связок колена.

- В ЦСКА многие игроки получали травмы колена, а именно разрыв крестообразных связок: дважды - Акинфеев и Томаш Нецид, Виктор Васин. Но каждый конкретный случай имел свою биомеханику, - приводит ТАСС слова Керимова. - Где-то был контакт, где-то случилось неудачное приземление на опорную ногу. Если говорить о нашем голкипере, то даже после таких тяжелых повреждений состояние его здоровья позволит играть ему до сорока лет, как и многим европейским вратарям.