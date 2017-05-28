Владислав Радимов: "Главный позор чемпионата - "Томь"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов назвал полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова лучшим игроком чемпионата России в минувшем сезоне. Кроме того, Радимов отдал звание лучшего тренера РФПЛ вице-президенту-тренеру "Ростова" Курбану Бердыеву.

– Лучший игрок чемпионата?

– Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо.

– Игрок-разочарование?

– Есть те, кто не дотянул до своего уровня, но как бывший футболист я не вправе называть фамилии. Ребята сами все знали, а называть имена должны журналисты. Так будет корректнее.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Все называют Карреру, но мой выбор – Курбан Бердыев. Он произвел с "Ростовом" фурор в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Тренер-разочарование?

– С моей стороны некорректно давать такие оценки своим коллегам. Пусть журналисты сами решают.

– Лучший матч сезона?

– "Зенит" – "Спартак" на "Петровском". Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.

– Главный позор чемпионата?

– "Томь". Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет. (Сергей АСТАХОВ)

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